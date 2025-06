RPG twórców Genshin Impact pojawi na kolejnej platformie. Zenless Zone Zero z datą premiery na Xbox Series X

Gracze dostaną pełny dostęp do drugiego sezonu.

HoyoVerse nie zwalnia tempa i po sukcesie Genshin Impact na Xboxie przygotowuje kolejną dużą premierę. Już w tym tygodniu na konsolach Xbox Series X/S zadebiutuje Zenless Zone Zero, dostępne całkowicie za darmo w modelu free-to-play. Produkcja zaoferuje pełną zawartość wydaną do tej pory i od razu przeniesie graczy do Sezonu 2.

Zenless Zone Zero – premiera na kolejnej konsoli

Zenless Zone Zero trafi na Xbox Series X/S już 6 czerwca. Gra będzie działać w 60 klatkach na sekundę i otrzyma wsparcie dla technologii globalnej iluminacji. Xboxowa wersja zaoferuje identyczną zawartość jak na PC i PS5, w tym wszystkie dotychczasowe aktualizacje i dodatki.