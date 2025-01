RPG połączone z survivalem pozostanie we wczesnym dostępie aż do 2026 roku. Twórcy udostępnili kolejny update

Studio Keen Games odpowiedzialne za rozwój Enshrouded podzieliło się kolejnym patchem wprowadzającym sporą liczbę nowości. RPG z elementami survivalu wciąż znajduje się we wczesnym dostępie i niewiele wskazuje na zmianę tego stanu w najbliższym czasie. Przy okazji deweloperzy podzielili się roadmapą przedstawiającą plan rozwoju projektu na 2025 rok.

Piąty update Enshrouded w ramach wczesnego dostępu został zatytułowany Pact of the Flame i wprowadził szereg wyczekiwanych przez fanów nowości. Najbardziej wyróżniają się z pewnością usprawnienia dotyczące gry wieloosobowej: czat tekstowy oraz głosowy, zakładka social, koło emotek, czy też Social Hub przeznaczony do różnego rodzaju aktywności. Pojawiło się również kilka zmian w kwestii systemu budowania - na Steamie możemy przeczytać pełną listę udostępnioną przez deweloperów.