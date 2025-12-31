RPG akcji dla fanów Diablo i Path of Exile z wielkimi obietnicami na 2026 rok

Studio Crate Entertainment kontynuuje prace nad trzecim dodatkiem do Grim Dawn, ale jeszcze przed jego premierą gra doczeka się dużej, bezpłatnej aktualizacji. Patch 1.3.0 wprowadzi zmiany w menu głównym, skrytkach oraz interfejsie rozgrywki.
Grim Dawn – odświeżone menu i lepsza organizacja ekwipunku
Najważniejszą nowością aktualizacji 1.3.0 będzie zmodernizowane menu główne. Twórcy reagują w ten sposób na wieloletnie uwagi graczy dotyczące niewygodnego przełączania trybów gry, poziomów trudności oraz problemów ze skalowaniem interfejsu w rozdzielczości 4K. Zamiast rewolucji Crate Entertainment stawia na poprawę czytelności i ergonomii znanych elementów.
Duże zmiany obejmą również system skrytek. Gracze otrzymają dwie nowe zakładki przeznaczone na komponenty i materiały rzemieślnicze, a także przycisk pozwalający błyskawicznie przenieść je do wspólnej skrytki z dowolnego miejsca w świecie gry. Dodatkowo liczba prywatnych zakładek wzrośnie z jednej do trzech dla wszystkich użytkowników, a kolejne cztery trafią do posiadaczy dodatku Fangs of Asterkarn.
Najbardziej dyskusyjną nowością będą kule zdrowia i energii, które zastąpią klasyczne paski znane z Grim Dawn. Rozwiązanie inspirowane serią Diablo nie będzie jednak obowiązkowe — twórcy potwierdzili możliwość powrotu do starego interfejsu w dowolnym momencie. Publiczne testy aktualizacji 1.3.0 ruszą w styczniu 2026 roku.
Grim Dawn, który zadebiutował w 2016 roku i dostępny jest na PC oraz Xboxach.
