RPG akcji dla fanów Diablo i Path of Exile z wielkimi obietnicami na 2026 rok

Studio Crate Entertainment kontynuuje prace nad trzecim dodatkiem do Grim Dawn, ale jeszcze przed jego premierą gra doczeka się dużej, bezpłatnej aktualizacji. Patch 1.3.0 wprowadzi zmiany w menu głównym, skrytkach oraz interfejsie rozgrywki.

Grim Dawn – od świeżone menu i lepsza organizacja ekwipunku

Najważniejszą nowością aktualizacji 1.3.0 będzie zmodernizowane menu główne. Twórcy reagują w ten sposób na wieloletnie uwagi graczy dotyczące niewygodnego przełączania trybów gry, poziomów trudności oraz problemów ze skalowaniem interfejsu w rozdzielczości 4K. Zamiast rewolucji Crate Entertainment stawia na poprawę czytelności i ergonomii znanych elementów.