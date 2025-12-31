Zaloguj się lub Zarejestruj

RPG akcji dla fanów Diablo i Path of Exile z wielkimi obietnicami na 2026 rok

Mikołaj Berlik
2025/12/31 10:00
0
0

Otrzymamy mnóstwo darmowej zawartości.

Studio Crate Entertainment kontynuuje prace nad trzecim dodatkiem do Grim Dawn, ale jeszcze przed jego premierą gra doczeka się dużej, bezpłatnej aktualizacji. Patch 1.3.0 wprowadzi zmiany w menu głównym, skrytkach oraz interfejsie rozgrywki.

Grim Dawn

Grim Dawn – odświeżone menu i lepsza organizacja ekwipunku

Najważniejszą nowością aktualizacji 1.3.0 będzie zmodernizowane menu główne. Twórcy reagują w ten sposób na wieloletnie uwagi graczy dotyczące niewygodnego przełączania trybów gry, poziomów trudności oraz problemów ze skalowaniem interfejsu w rozdzielczości 4K. Zamiast rewolucji Crate Entertainment stawia na poprawę czytelności i ergonomii znanych elementów.

Duże zmiany obejmą również system skrytek. Gracze otrzymają dwie nowe zakładki przeznaczone na komponenty i materiały rzemieślnicze, a także przycisk pozwalający błyskawicznie przenieść je do wspólnej skrytki z dowolnego miejsca w świecie gry. Dodatkowo liczba prywatnych zakładek wzrośnie z jednej do trzech dla wszystkich użytkowników, a kolejne cztery trafią do posiadaczy dodatku Fangs of Asterkarn.

GramTV przedstawia:

Najbardziej dyskusyjną nowością będą kule zdrowia i energii, które zastąpią klasyczne paski znane z Grim Dawn. Rozwiązanie inspirowane serią Diablo nie będzie jednak obowiązkowe — twórcy potwierdzili możliwość powrotu do starego interfejsu w dowolnym momencie. Publiczne testy aktualizacji 1.3.0 ruszą w styczniu 2026 roku.

Grim Dawn, który zadebiutował w 2016 roku i dostępny jest na PC oraz Xboxach.

Źródło:https://forums.crateentertainment.com/t/grim-misadventure-198-a-new-er-u-i/150562

Tagi:

News
PC
Xbox One
RPG
Crate Entertainment
Xbox Series X
Xbox Series S
RPG akcji
Crate Entertainment
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112