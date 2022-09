Rozkwit Zimowy to nowy polski film postapo. Zobacz zwiastun produkcji

W sierpniu informowaliśmy, że w produkcji jest W nich cała nadzieja, czyli pierwszy pełnometrażowy polski film postapokaliptyczny od czterdziestu lat. Nie jest to jednak jedyna polska produkcja osadzona w tych klimatach. Rozkwit Zimowy to krótkometrażowy film będący wspólnym projektem studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej i reżysera oraz scenarzysty Ivana Krupenikova. Produkcja zadebiutowała na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Poniżej znajdziecie zwiastun oraz zdjęcia.

Świat zniszczony katastrofą ekologiczną: zanieczyszczone, chemiczne powietrze, deficyt wody i żywności. Duże korporacje posiadają nieliczne zielone ekosystemy, jednak sprzedawane przez nie działki osiągają zawrotne ceny. W takiej rzeczywistości żyje Adam – stary najemnik, którego zawodzą płuca. Szukając możliwości przejścia na emeryturę, bohater podejmuje się zlecenia, które może zapewnić mu wymarzony zielony zakątek. Zadanie wydaje się proste – dostarczyć cel z punktu A do punktu B w ciągu 24 godzin. Zdeterminowany mężczyzna odkrywa jednak, że celem – wbrew jego zasadom – jest młoda dziewczyna. Adam jeszcze nie wie, że tajemnica, w którą został wplątany, wkrótce zakwestionuje wszystko, w co do tej pory wierzył.