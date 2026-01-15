Rozgrywka z zamkniętych testów imponuje. Tak wygląda nowe, detektywistyczne RPG akcji

Tak jak zapowiadano wcześniej, beta testy Silver Palace ruszyły kilka dni temu. Tym razem zamiast oficjalnych materiałów promocyjnych, gracze mogą zobaczyć autentyczny gameplay nagrany przez uczestników testów, co pozwala lepiej ocenić realną jakość produkcji.

Silver Palace – gameplay z beta testów

Pierwsze nagrania potwierdzają, że Silver Palace prezentuje się równie efektownie jak na zwiastunach. Szczególnie dobrze wypada eksploracja rozległego miasta inspirowanego wiktoriańskim Londynem, pełnego detali i wąskich uliczek sprzyjających śledztwom.