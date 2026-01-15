Rozgrywka z zamkniętych testów imponuje. Tak wygląda nowe, detektywistyczne RPG akcji

Tak jak zapowiadano wcześniej, beta testy Silver Palace ruszyły kilka dni temu. Tym razem zamiast oficjalnych materiałów promocyjnych, gracze mogą zobaczyć autentyczny gameplay nagrany przez uczestników testów, co pozwala lepiej ocenić realną jakość produkcji.
Silver Palace – gameplay z beta testów
Pierwsze nagrania potwierdzają, że Silver Palace prezentuje się równie efektownie jak na zwiastunach. Szczególnie dobrze wypada eksploracja rozległego miasta inspirowanego wiktoriańskim Londynem, pełnego detali i wąskich uliczek sprzyjających śledztwom.
Zaskakująco solidnie wygląda również system walki w perspektywie TPP. Gracze chwalą satysfakcjonujące strzelanie, a udostępniony gameplay pokazuje, że część bohaterów korzysta nie tylko z broni białej, ale także z broni palnej, w tym strzelb. Starcia są dynamiczne i wyraźnie różnią się od typowych rozwiązań znanych z innych gier free-to-play.
GramTV przedstawia:
Dokładna data premiery Silver Palace wciąż nie została ujawniona. Wiadomo jednak, że tytuł trafi na PC oraz urządzenia mobilne i będzie dystrybuowany w modelu free-to-play. Gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku i bezpośrednio rywalizować z takimi produkcjami jak Wuthering Waves czy Genshin Impact.