Zaloguj się lub Zarejestruj

Rozgrywka z zamkniętych testów imponuje. Tak wygląda nowe, detektywistyczne RPG akcji

Mikołaj Berlik
2026/01/15 15:30
1
0

Zamknięte beta testy Silver Palace wystartowały.

Tak jak zapowiadano wcześniej, beta testy Silver Palace ruszyły kilka dni temu. Tym razem zamiast oficjalnych materiałów promocyjnych, gracze mogą zobaczyć autentyczny gameplay nagrany przez uczestników testów, co pozwala lepiej ocenić realną jakość produkcji.

Silver Palace
Silver Palace

Silver Palace – gameplay z beta testów

Pierwsze nagrania potwierdzają, że Silver Palace prezentuje się równie efektownie jak na zwiastunach. Szczególnie dobrze wypada eksploracja rozległego miasta inspirowanego wiktoriańskim Londynem, pełnego detali i wąskich uliczek sprzyjających śledztwom.

Zaskakująco solidnie wygląda również system walki w perspektywie TPP. Gracze chwalą satysfakcjonujące strzelanie, a udostępniony gameplay pokazuje, że część bohaterów korzysta nie tylko z broni białej, ale także z broni palnej, w tym strzelb. Starcia są dynamiczne i wyraźnie różnią się od typowych rozwiązań znanych z innych gier free-to-play.

GramTV przedstawia:

Dokładna data premiery Silver Palace wciąż nie została ujawniona. Wiadomo jednak, że tytuł trafi na PC oraz urządzenia mobilne i będzie dystrybuowany w modelu free-to-play. Gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku i bezpośrednio rywalizować z takimi produkcjami jak Wuthering Waves czy Genshin Impact.

Tagi:

News
PC
beta
beta-testy
RPG
test
testy
RPG akcji
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:43

Gra bez wątpienia interesująca ale odnoszę wrażenie że na tych zapowiedziach sprzed paru miesięcy  wyglądała lepiej ​(jak to zwykle bywa)... przynajmniej jeśli chodzi o oświetlenie i shadery.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112