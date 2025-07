Satysfakcja z rozgrywki ważniejsza niż płynność. Donkey Kong Bananza stawia na destrukcję

Jak podkreślili deweloperzy, głównym celem zespołu było zapewnienie satysfakcji z rozgrywki, a w szczególności radości płynącej z niszczenia, nawet jeśli miałoby to oznaczać okazjonalne spadki płynności animacji. Twórcy zaznaczyli, że destrukcja nie jest jedynie elementem, lecz centralnym motywem, wokół którego zbudowano całą grę.

Takahashi odniósł się natomiast do wyzwań, które stały przed zespołem.

Jednym z naszych największych wyzwań był level design. Szczególnie podziemne poziomy, gdzie gracze mogą przekopywać się przez teren, by odkryć power-upy. Wprowadziliśmy specjalny system kamery do podziemi, by uczynić to kopanie bardziej wciągającym. Ta pętla: kopanie – nagroda, to jedno z naszych największych osiągnięć technicznych. – wyjaśnił Takahashi.