Rozbawiała nas do łez. Nie żyje Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi

Członkowie kabaretu Hrabi we wzruszającym pożegnaniu opublikowanym w mediach społecznościowych napisali:

Przyszło Jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z Nią. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił.

Joanna Kołaczkowska zmarła otoczona bliskimi:

Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół – wśród tych, których kochała i którzy kochali Ją bezgranicznie. Zostawiła po sobie ogromną wyrwę, której niczym nie da się zapełnić. W nas – ludziach, którzy byli z Nią blisko, którzy dzielili z Nią scenę i życie. I w świecie sztuki, który był Jej przestrzenią, Jej domem, Jej oddechem, a Ona była jego najpiękniejszym uosobieniem.

Artystka urodziła się 22 czerwca 1966 roku w Polkowicach. Karierę sceniczną rozpoczęła pod koniec lat 80., debiutując w kabarecie Drugi Garnitur (1988–1989). Następnie przez dziesięć lat była jedną z filarów kultowego Kabaretu Potem. Po jego rozwiązaniu współtworzyła nową formację – kabaret Hrabi – który szybko zdobył ogromną popularność. Od 2002 roku Kołaczkowska była sercem i duszą tej grupy – nie tylko występowała na scenie, ale także pisała teksty i piosenki, które weszły na stałe do repertuaru zespołu.

Nazywana była „carycą polskiego kabaretu” – słynęła z niesamowitej energii, błyskotliwego humoru, dystansu do siebie i wyjątkowej scenicznej wrażliwości. Jej role – zarówno te komiczne, jak i bardziej refleksyjne – zapadały w pamięć i budziły emocje. Występowała z Hrabi nieprzerwanie aż do 2025 roku, a o swojej chorobie zdecydowała się poinformować publiczność w kwietniu. „Aśka – nasza Aśka – niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór” – napisali wówczas członkowie kabaretu.