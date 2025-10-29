ROUTINE wraca po 13 latach. Kultowy horror science fiction trafi do graczy w grudniu

Po latach ciszy Lunar Software wreszcie ogłosiło datę premiery ROUTINE. Gra ukaże się 4 grudnia 2025 roku, kończąc jedno z najdłuższych oczekiwań w historii branży. Pierwsza zapowiedź projektu miała miejsce w 2012 roku, w tym samym czasie, gdy na rynku debiutowały takie tytuły jak Borderlands 2 czy Far Cry 3.

ROUTINE – survival horror na opuszczonej bazie księżycowej

Produkcja przeniesie graczy na opustoszałą bazę księżycową, w której trzeba będzie przetrwać wśród zabójczych robotów. W przeciwieństwie do klasycznego Alien: Isolation, tytuł wprowadza mechanikę permadeath, a dodatkowo korzysta z proceduralnego generowania lokacji i przeciwników. Każde podejście ma więc wyglądać inaczej, a nieprzewidywalność ma budować napięcie.