ROUTINE wraca po 13 latach. Kultowy horror science fiction trafi do graczy w grudniu

Mikołaj Berlik
2025/10/29 16:00
Zapowiedziany jeszcze w 2012 roku ROUTINE powraca.

Po latach ciszy Lunar Software wreszcie ogłosiło datę premiery ROUTINE. Gra ukaże się 4 grudnia 2025 roku, kończąc jedno z najdłuższych oczekiwań w historii branży. Pierwsza zapowiedź projektu miała miejsce w 2012 roku, w tym samym czasie, gdy na rynku debiutowały takie tytuły jak Borderlands 2 czy Far Cry 3.

ROUTINE
ROUTINE

ROUTINE – survival horror na opuszczonej bazie księżycowej

Produkcja przeniesie graczy na opustoszałą bazę księżycową, w której trzeba będzie przetrwać wśród zabójczych robotów. W przeciwieństwie do klasycznego Alien: Isolation, tytuł wprowadza mechanikę permadeath, a dodatkowo korzysta z proceduralnego generowania lokacji i przeciwników. Każde podejście ma więc wyglądać inaczej, a nieprzewidywalność ma budować napięcie.

Twórcy potwierdzili w lipcu, że projekt „zbliża się do mety”. Wtedy też zaprezentowano nowy fragment rozgrywki, pokazujący mechanikę hakowania oraz znaczenie skradania się w walce o przetrwanie.

GramTV przedstawia:

ROUTINE zadebiutuje na PC, Xbox Series X/S oraz Xbox One. To pierwszy projekt studia Lunar Software od czasu zapowiedzi sprzed ponad dekady, który przez lata pozostawał jednym z najbardziej tajemniczych tytułów wśród graczy.

Źródło:https://gamingbolt.com/sci-fi-horror-title-routine-finally-launches-in-december-over-13-years-after-its-announcement

Mikołaj Berlik
