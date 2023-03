Rosyjscy hakerzy szantażują twórców STALKER 2

W rosyjskim serwisie społecznościowym pojawił się wpis od grupy hakerów znanych jako Vestnik TSS, którzy straszą GSC Game World poważnym wyciekiem.

Rosyjscy hakerzy zaatakowali twórców STALKER 2

Hakerzy zapewniają, że mają mnóstwo materiału z nadciągającego Stalker 2, który wypuszczą do sieci, jeśli deweloperzy z GSC Game World nie spełnią ich żądań. Hakerzy domagają się, by studio zmieniło swój stosunek do graczy z Rosji i Białorusi, chociażby poprzez stworzenie lokalizacji. Nakazują również odblokowanie profilu NF Star na Discordzie.



By uwiarygodnić swoje możliwości, hakerzy opublikowali w poście sporo grafik z gry.



„Fakt, że nie udostępniliśmy wszystkich materiałów opinii publicznej, świadczy o naszym przyjaznym stosunku do Was, po wszystkich Waszych nieprzyjaznych działaniach. Proszę działać odpowiednio i poprawić sytuację. Nie pozwól, aby uniwersum STALKER umarło z powodu twojego upolitycznienia - stagnacja jest już bardzo odczuwalna, co oznacza, że ​​nadszedł czas na zbudowanie relacji ze społecznością” – czytamy w poście.



Hakerzy zapowiedzieli, że GSC Game World ma czas do 15 marca, by odnieść się do żądań. Na ten moment ciężko dokładnie ocenić, czy ich słowa są prawdziwe i jakimi materiałami mogą dysponować.