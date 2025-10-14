Zaloguj się lub Zarejestruj

Rośliny znowu zawalczą z zombiakami. Zobacz gameplay Plants vs. Zombies: Replanted

Jakub Piwoński
2025/10/14 18:10
Seria jest popularna zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.

Jak donosi GameRant, Electronic Arts zaprezentowało nowy zwiastun Plants vs. Zombies: Replanted, czyli odświeżonej wersji klasycznego hitu z 2009 roku. Ta gra logiczna popularna na wielu konsolach i urządzeniach mobilnych doczekała się remastera. Premiera jeszcze w tym miesiącu.

Plants vs. Zombies
Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies: Replanted – zobacz zwiastun i gameplay

Trailer pokazuje najważniejsze elementy nadchodzącego remastera, w tym tryb współpracy lokalnej, PvP, a także nową opcję permanentnej śmierci o nazwie Rest in Peace. W tym wariancie, jeśli gracz przegra etap, jego zapis zostaje usunięty — czyli jedna pomyłka i koniec zabawy.

Nie zabrakło też nowości w postaci Cloudy Day Mode, który ogranicza ilość światła słonecznego i utrudnia rozgrywkę, czyniąc nawet sadzenie strategicznym wyzwaniem. Fani klasyki mogą liczyć na powrót znanych mini-gier, takich jak Wall-Nut Bowling, Whack a Zombie czy Zombiequarium, a także zagadek, poziomów bonusowych i nowych ustawień prędkości.

Plants vs. Zombies: Replanted zadebiutuje 23 października na PC oraz konsolach Nintendo, PlayStation i Xbox z dwóch ostatnich generacji. Za projekt odpowiadają PopCap Games i kanadyjskie studio The Lost Pixels. Co więcej, w marcu 2026 roku światło dzienne ma ujrzeć nowa powieść graficzna z uniwersum Plants vs. Zombies, co sugeruje, że EA ponownie planuje rozwinąć markę na większą skalę.

Zobacz zwiastun wersji na Nintendo Switch 2. Na stronie GameRant dostępny jest też gameplay.

Źródło:https://gamerant.com/plants-vs-zombies-replanted-mini-games-co-op-permadeath-mode-trailer/

News
gameplay
remaster
Plants vs Zombies
gra logiczna
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


