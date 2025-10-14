Rośliny znowu zawalczą z zombiakami. Zobacz gameplay Plants vs. Zombies: Replanted

Seria jest popularna zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.
Jak donosi GameRant, Electronic Arts zaprezentowało nowy zwiastun Plants vs. Zombies: Replanted, czyli odświeżonej wersji klasycznego hitu z 2009 roku. Ta gra logiczna popularna na wielu konsolach i urządzeniach mobilnych doczekała się remastera. Premiera jeszcze w tym miesiącu.
Plants vs. Zombies: Replanted – zobacz zwiastun i gameplay
Trailer pokazuje najważniejsze elementy nadchodzącego remastera, w tym tryb współpracy lokalnej, PvP, a także nową opcję permanentnej śmierci o nazwie Rest in Peace. W tym wariancie, jeśli gracz przegra etap, jego zapis zostaje usunięty — czyli jedna pomyłka i koniec zabawy.
Nie zabrakło też nowości w postaci Cloudy Day Mode, który ogranicza ilość światła słonecznego i utrudnia rozgrywkę, czyniąc nawet sadzenie strategicznym wyzwaniem. Fani klasyki mogą liczyć na powrót znanych mini-gier, takich jak Wall-Nut Bowling, Whack a Zombie czy Zombiequarium, a także zagadek, poziomów bonusowych i nowych ustawień prędkości.
Plants vs. Zombies: Replanted zadebiutuje 23 października na PC oraz konsolach Nintendo, PlayStation i Xbox z dwóch ostatnich generacji. Za projekt odpowiadają PopCap Games i kanadyjskie studio The Lost Pixels. Co więcej, w marcu 2026 roku światło dzienne ma ujrzeć nowa powieść graficzna z uniwersum Plants vs. Zombies, co sugeruje, że EA ponownie planuje rozwinąć markę na większą skalę.
