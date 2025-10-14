Rośliny znowu zawalczą z zombiakami. Zobacz gameplay Plants vs. Zombies: Replanted

Jak donosi GameRant, Electronic Arts zaprezentowało nowy zwiastun Plants vs. Zombies: Replanted, czyli odświeżonej wersji klasycznego hitu z 2009 roku. Ta gra logiczna popularna na wielu konsolach i urządzeniach mobilnych doczekała się remastera. Premiera jeszcze w tym miesiącu.

Plants vs. Zombies: Replanted – zobacz zwiastun i gameplay

Trailer pokazuje najważniejsze elementy nadchodzącego remastera, w tym tryb współpracy lokalnej, PvP, a także nową opcję permanentnej śmierci o nazwie Rest in Peace. W tym wariancie, jeśli gracz przegra etap, jego zapis zostaje usunięty — czyli jedna pomyłka i koniec zabawy.