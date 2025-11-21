Avatar: Frontiers of Pandora otrzyma nową przygodę. Długi gameplay prezentuje dodatek wprowadzający do Avatara 3

Tej zimy fani powrócą na Pandorę nie tylko w trzeciej części filmu.

Ubisoft zaprezentował pierwszy obszerny materiał z rozgrywki dodatku From the Ashes do gry Avatar: Frontiers of Pandora. Rozszerzenie zadebiutuje 19 grudnia i trafi na platformy Xbox Series X/S, PlayStation 5, oraz PC, a także będzie dostępny w usłudze Ubisoft+. Co ciekawe, premiera odbędzie się tego samego dnia, kiedy w kinach pojawi się film Avatar: Ogień i popiół. Tym samym fani uniwersum Jamesa Camerona będą więc mogli zanurzyć się w przygodzie zarówno na dużym ekranie, jak i w grze. Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes – długi gameplay z gry Ubisoftu We From the Ashes powrócimy do Zachodniej Granicy Pandory. Część Lasu Kinglor oraz nowy obszar posłużą jako tło dla historii Na’vi o imieniu So’lek. Wojownik staje przed zadaniem ocalenia swoich bliskich, jednocześnie mierząc się z brutalną rzeczywistością pogrążonej w chaosie ojczyzny. Nowy materiał prezentuje również możliwość zabawy w perspektywie trzecioosobowej, a także wyraźnie podkreśla bardziej bezpośrednią walkę oraz nacisk na skradanie.

Omar Bouali, dyrektor kreatywny Massive Entertainment, podkreśla w materiale emocjonalny wymiar opowieści: Chcieliśmy pokazać graczom namiastkę surowej intensywności i emocjonalnej głębi, która definiuje From the Ashes. Zobaczycie jak osobista podróż So’leka kształtuje doświadczenie rozgrywki. Każdy wybór i każdy cios mają znaczenie. To opowieść o przetrwaniu, zemście i walce o tych, których kochasz.

Dodatek wprowadza również nowego przeciwnika. Mangkwan to bezlitosne oddziały Na’vi dowodzone przez Wukulę. So’lek będzie musiał zmierzyć się nie tylko z wojskami RDA oraz ich ulepszonym sprzętem wojskowym na czele z mechami AMP i piekielnymi psami. Tym razem stanie także przeciwko własnym pobratymcom, co ma być jednym z najmocniejszych elementów historii. Podczas starć bohater wykorzysta również swoją więź z Ikranem o imieniu Ìley, który zapewni mu przewagę taktyczną z powietrza. Doświadczenie zdobywane będzie poprzez Dog Tags, co pozwoli rozwijać umiejętności bohatera w bardziej przejrzysty sposób. Autorzy obiecują brutalne finishery, znacznie większe zagrożenie ze strony okupantów i misje pełne napięcia. W materiale po raz pierwszy usłyszeliśmy także fragment ścieżki dźwiękowej stworzonej przez Johna Paesano. To nagradzany kompozytor znany z serii Więzień labiryntu, seriali Daredevil i Spider Man, a także ze ścieżki dźwiękowej do Królestwa Planety Małp. Muzyka ma podkreślić mroczniejszy ton opowieści i desperacką drogę So’leka po zemstę.

