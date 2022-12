Rosja oficjalnie zakazuje gier zawierających "propagandę LGBT"

Jak podaje serwis Gaming Bible, Rosja wprowadziła w życie to, o czym informowaliśmy Was w listopadzie. Od wczoraj na terenie Federacji Rosyjskiej wszelkie książki, filmy oraz gry wideo (i tym podobne) propagujące ideologię LGBT są zakazane w narodowych mediach. Modernizacja ustawy została podpisana w miniony poniedziałek przez prezydenta Władimira Putina.

Rosja zakazuje gier propagujących LGBT

Za złamanie tych przepisów grozi grzywna w wysokości od 200 do 400 tysięcy rubli (około 14,2-28,5 tysiąca złotych) w zależności od przewinienia danych osób. Co więcej, w przypadku organizacji taka grzywna może wynieść nawet do 5 milionów rubli, czyli ponad 357 tysięcy złotych. Odrzucono jednak propozycję, aby wielokrotne złamanie tego prawa zostało potraktowane jako sprawa karna – podobnie, jak to, aby zakazem objęto gry zawierające przemoc i okrucieństwo.

Przypomnijmy, że redaktorzy portalu Gazeta.ru sporządzili zestawienie (najprawdopodobniej niekompletne) gier, które obejmuje to prawo: