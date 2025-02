Najnowsza odsłona słynnej symulacji parków rozrywki poszerza swoją dostępność. Po tym jak prawa do serii przeszły w ręce Atari, firma zapowiedziała, że RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition trafi na nowoczesne konsole. Popularna gra o budowie parków rozrywki zadebiutuje na Xbox i PlayStation 20 marca 2025 roku. Będzie to ta sama edycja, którą w 2020 roku wydano na PC, zawierająca wszystkie dodatki i dostosowana do nowych platform.

RollerCoaster Tycoon 3 zmierza na Xbox i PlayStation

Gra pozwala graczom wcielić się w zarządcę lunaparku i budować własne wesołe miasteczko. Dzięki trybowi kariery można rozwijać park i zarządzać finansami, a w trybie piaskownicy tworzyć wymarzoną przestrzeń bez ograniczeń budżetowych. RollerCoaster Tycoon 3 wprowadza funkcje takie jak CoasterCam, umożliwiającą przejażdżki własnymi kolejkami, oraz MixMaster, pozwalającą synchronizować pokazy fajerwerków z muzyką.