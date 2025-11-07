Zaloguj się lub Zarejestruj

Rogue i Gambit wkrótce w Marvel Rivals? Nowy spot reklamowy zdradził wszystko

Mikołaj Berlik
2025/11/07 09:45
Nowa reklama na TikToku ujawniła wizerunki Rogue i Gambita, co potwierdza ich nadchodzący debiut w grze.

W sieci pojawił się nowy spot promujący Marvel Rivals, w którym gracze dostrzegli dobrze znane postacie z uniwersum X-Men – Rogue i Gambita. Choć reklama szybko zniknęła z TikToka, użytkownicy zdążyli zrobić zrzuty ekranu, a strona Marvel Rivals Leaks potwierdziła, że materiał jest autentyczny.

Marvel Rivals

Marvel Rivals – Rogue i Gambit zadebiutują w 5. sezonie gry

Według najnowszych doniesień obie postacie mają dołączyć do gry 14 listopada, wraz z premierą piątego sezonu Marvel Rivals. Tym samym lista dostępnych bohaterów rozrośnie się do ponad 40 grywalnych herosów z uniwersum Marvela.

Fani podejrzewali ich nadejście już wcześniej – postacie Rogue i Gambita zauważono w tle jednego z grafik promujących aktualizację, a wzmianki o nich pojawiły się również w patch notesach.

Społeczność zastanawia się teraz, dlaczego NetEase wciąż nie opublikowało oficjalnego trailera piątego sezonu. Według plotek ma on zadebiutować 11 listopada i ujawnić wszystkie nowości, które pojawią się w dużej aktualizacji. Tymczasem gracze spekulują, że Rogue i Gambit będą stanowić główną atrakcję sezonu.

Przypomnijmy, że Marvel Rivals jest dostępne na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/marvel-rivals-ad-rogue-gambit/

Tagi:

News
PC
Marvel
przeciek
PlayStation 5
NetEase
Xbox Series X
Xbox Series S
NetEase Games
Marvel Rivals
Mikołaj Berlik
