Rogue i Gambit wkrótce w Marvel Rivals? Nowy spot reklamowy zdradził wszystko

Nowa reklama na TikToku ujawniła wizerunki Rogue i Gambita, co potwierdza ich nadchodzący debiut w grze.

W sieci pojawił się nowy spot promujący Marvel Rivals, w którym gracze dostrzegli dobrze znane postacie z uniwersum X-Men – Rogue i Gambita. Choć reklama szybko zniknęła z TikToka, użytkownicy zdążyli zrobić zrzuty ekranu, a strona Marvel Rivals Leaks potwierdziła, że materiał jest autentyczny.

Marvel Rivals – Rogue i Gambit zadebiutuj ą w 5. sezonie gry

Według najnowszych doniesień obie postacie mają dołączyć do gry 14 listopada, wraz z premierą piątego sezonu Marvel Rivals. Tym samym lista dostępnych bohaterów rozrośnie się do ponad 40 grywalnych herosów z uniwersum Marvela.