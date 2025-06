Rodzina Sullych w żałobie. Avatar: Fire and Ash z nowymi szczegółami

Do premiery Avatar: Fire and Ash pozostało jeszcze trochę ponad sześć miesięcy. Niedawno pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu, na którym mogliśmy zobaczyć wściekłą Neytiri. Śmierć jednego z jej synów w Avatarze: Istocie wody zmieni jej charakter, ale tamte dramatyczne wydarzenia wpłyną również na innych członków rodziny. Strata Neteyama rzuca cień na cały trzeci film i wpłynie na życie wszystkich dzieci Sullych. Młodszy z braci Lo’ak będzie musiał zmierzyć się z nową pozycją w rodzinie.

Avatar: Fire and Ash – śmierć jednego z członków rodziny Sullych wstrząsnęła wszystkimi

[Lo’ak] urodził się, by być liderem. Ale nigdy nie obdarzono go zaufaniem. Kiedy Neteyam umiera… to nie jest sposób, w jaki wyobrażał sobie, że w końcu zostanie zauważony. Jest pełen obaw – powiedział Britain Dalton, odtwórca roli.