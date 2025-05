Avatar 3 w pierwszym oficjalnym zdjęciu z filmu. Główna bohaterka zaprezentowana

Kolejny materiał z Avatar: Fire and Ash trafił do sieci. Tym razem pochodzący z samego filmu.

Do premiery trzeciej części Avatara pozostało już tylko siedem miesięcy, a do tej pory James Cameron i Disney dzielili się wyłącznie nowymi grafikami koncepcyjnymi z filmu. Niedawno Avatar: Fire and Ash otrzymało odświeżone logo, a teraz przyszedł czas na pierwsze oficjalne zdjęcie pochodzące z samego filmu. Na pierwszy ogień poszła Neytiri, czyli druga główna bohaterka obok Jake’a Sully’ego, którą odmieniły dramatyczne wydarzenia z zakończenia Avatara: Istoty wody. W Avatarze 3 będzie jeszcze bardziej wojownicza i bezwzględna niż do tej pory, co też udowadnia poniższe zdjęcie.

Avatar: Fire and Ash – pierwsze oficjalne zdjęcie prezentuje wojowniczą Neytiri

Śmierć pierworodnego syna Jake’a i Neytiri, Neteyama, wstrząsnęła widzami na całym świecie i jak zdradza Zoe Saldaña, jego matką również. Aktorka ujawnia, że jej bohaterka wciąż nie potrafi pogodzić się z tą stratą.