Rocksteady może ożywić Batman Beyond. Nowa gra ma być ekskluzywna dla PS6 i PC

Pojawiły się nieoficjalne doniesienia , że studio Rocksteady planuje ożywić Batman Beyond. Decyzja ta może mieć związek ze słabą sprzedażą gry Suicide Squad, która została porzucona przez Rocksteady na początku 2025 roku.

Nowa gra związana z Batman Beyond ma bazować na komiksach DC, stworzonych wcześniej przez Paula Diniego, Bruce'a Timma i Alana Burnetta w 1999 roku. Twórcy zamierzają rzekomo powrócić do rozgrywki skupionej na jednej postaci. Źródłem tych informacji jest Lunatic Ignus , znany z ujawniania informacji na temat PlayStation.

Według Ignusa nowa gra nie będzie wzorowana na stylu animowanego serialu. Zamiast tego, posłuży jako podstawa dla nadchodzącej trylogii. Oznacza to, że fabuła Batman Beyond może zostać rozbudowana, tworząc narracyjny łuk dla całej serii. Co ciekawe, WB Games Montreal pracowało wcześniej nad podobnym projektem, który został ostatecznie porzucony. Możliwe, że Rocksteady wykorzysta elementy z tamtej produkcji.

Plotki sugerują również, że tytuł może być ekskluzywny dla PlayStation, dostępny tylko na PS6 i PC. Zainteresowanym nie pozostaje jednak obecnie nic innego, jak oczekiwać na oficjalnie wieści w sprawie gry.