Disney+ na maj z wielką premierą i oczekiwanymi powrotami. Nowość od Marvela w ofercie

Na ten serial czekają chyba wszyscy fani MCU.

Disney+ przedstawiło pełną listę swoich nowości na maj. W ofercie znajdzie się sporo ciekawych propozycji, ale najważniejszą z nich jest krótkometrażowa produkcja Punisher: Ostatnie starcie, gdzie Frank Castle na dobre powróci, aby siać chaos i zniszczenie w szeregach swoich wrogów. Ponadto widzowie obejrzą kolejny sezon serialu Rywale, a także piąty sezon Witamy we Wrexham. Platforma przypomina także o zbliżającym się finale Ligi Mistrzyń, który przypada na 23 maja. W wielkim finale zmierzą się wygrane z par półfinałowych, czyli Lyon – Arsenal i Barcelona – Bayern Monachium. Poniżej znajdziecie pełną listę premier. Disney+ – premiery na maj 2026 RYWALE: SEZON 2 – 13 maja (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)

Walka o koncesję telewizyjną Central South West osiąga punkt krytyczny, gdy wojna między Corinium a Venturer wkracza w niebezpieczną nową fazę. Bardziej bezwzględny niż kiedykolwiek, Tony Baddingham jest zdeterminowany, by pokonać swoich rywali kawałek kawałek po kawałku - wykorzystując skandale jako broń i manipulując najbliższymi, by utrzymać władzę w swoich rękach. W hedonistycznym blasku lat 80. życie osobiste bohaterów z Rutshire pogrąża się w chaosie, gdy zakazane romanse zaczynają niszczyć rodziny, a długo skrywane sekrety wybuchają z niszczycielską siłą. Wraz z narastającą rywalizacją wszyscy zbliżają się do granic wytrzymałości gdy lojalności są wystawiane na próbę, a serca łamane w pogoni za zwycięstwem. Ale jaka jest prawdziwa cena tej wojny? PUNISHER: OSTATNIE STARCIE – 13 maja Szukając sensu życia wykraczającego poza zemstę, Frank Castle znów wpada w wir walki.

TUCCI WE WŁOSZECH: SEZON 2 – 12 maja Stanley Tucci wierzy, że najlepszym sposobem na zrozumienie wyjątkowości danego kraju jest jego kuchnia. Nigdzie nie jest to tak oczywiste jak we Włoszech, gdzie nawet kształt makaronu czy sos, z jakim jest on podawany, bezpośrednio odzwierciadlają lokalną tożsamość i wyraźnie odróżniają poszczególne regiony. W drugim sezonie aktor wraca, by odwiedzić pięć nowych miejsc, w tym nieznane turystom Le Marche i jego kulinarne skarby. W Kampanii, a zwłaszcza w jej słynnej stolicy Neapolu odkrywa zapomnianą odmianę winorośli, a w Wenecji Euganejskiej z apetytem zagłębia się w kontrowersje dotyczące pochodzenia tiramisu. Stanley odwiedza także dwie wyspy: Sardynię, gdzie bada związek jedzenia z długowiecznością, i Sycylię, gdzie wielokulturowa historia pozostawiła smakowite ślady w lokalnej kuchni. WITAMY WE WREXHAM: SEZON 5 – 15 maja (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień) W 2020 roku Rob McElhenney („U nas w Filadelfii”) i Ryan Reynolds („Deadpool”) połączyli siły, aby wykupić trzeci najstarszy klub piłkarski - piątoligowy Wrexham Football Club - w nadziei na wykreowanie historii o rosnącym w siłę słabeuszu, której kibicować mógłby cały świat. Udało się – klub wywalczył dwa awanse z rzędu, docierając po raz pierwszy od 20 lat do EFL League One. Piłkarze i kibice marzą teraz o awansie do Premier League, przygotowując się jednocześnie na wyzwania, jakie niesie każdy kolejny szczebel. LIGA MISTRZYŃ UEFA – 23 maja W maju Liga Mistrzyń zbliża się do długo wyczekiwanego finału. Nie przegap starć najlepszych klubów Europy, które zmierzą się w rewanżowych meczach półfinałowych 2 i 3 maja, by następnie stanąć do ostatecznej walki o tytuł w wielkim finale 23 maja. Wszystkie spotkania będzie można oglądać na żywo w Disney+. Pozostałe premiery maja na Disney+: 1 maja - DRUHNY

1 maja - MIRACULUM: TOKIO, STELLAR FORCE

13 maja - TOP GUNS: NASTĘPNE POKOLENIE

15 maja - LISA ANN WALTER: TO BYŁ WYPADEK

20 maja - BLUE W SZORTACH – NOWE ODCINKI

20 maja - MYSZKA MIKI: FRAJDOMEK - SEZON 3

27 maja - MISJA PODSTAWÓWKA - SEZON 5 CZĘŚĆ 2

27 maja - KIFF - SEZON 2

28 maja - DELI BOYS - SEZON 2

