Disney+ na maj z wielką premierą i oczekiwanymi powrotami. Nowość od Marvela w ofercie

Radosław Krajewski
2026/04/30 11:30
Na ten serial czekają chyba wszyscy fani MCU.

Disney+ przedstawiło pełną listę swoich nowości na maj. W ofercie znajdzie się sporo ciekawych propozycji, ale najważniejszą z nich jest krótkometrażowa produkcja Punisher: Ostatnie starcie, gdzie Frank Castle na dobre powróci, aby siać chaos i zniszczenie w szeregach swoich wrogów. Ponadto widzowie obejrzą kolejny sezon serialu Rywale, a także piąty sezon Witamy we Wrexham. Platforma przypomina także o zbliżającym się finale Ligi Mistrzyń, który przypada na 23 maja. W wielkim finale zmierzą się wygrane z par półfinałowych, czyli Lyon – Arsenal i Barcelona – Bayern Monachium. Poniżej znajdziecie pełną listę premier.

Disney+ – premiery na maj 2026

RYWALE: SEZON 2 – 13 maja (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)

Walka o koncesję telewizyjną Central South West osiąga punkt krytyczny, gdy wojna między Corinium a Venturer wkracza w niebezpieczną nową fazę. Bardziej bezwzględny niż kiedykolwiek, Tony Baddingham jest zdeterminowany, by pokonać swoich rywali kawałek kawałek po kawałku - wykorzystując skandale jako broń i manipulując najbliższymi, by utrzymać władzę w swoich rękach.

W hedonistycznym blasku lat 80. życie osobiste bohaterów z Rutshire pogrąża się w chaosie, gdy zakazane romanse zaczynają niszczyć rodziny, a długo skrywane sekrety wybuchają z niszczycielską siłą. Wraz z narastającą rywalizacją wszyscy zbliżają się do granic wytrzymałości gdy lojalności są wystawiane na próbę, a serca łamane w pogoni za zwycięstwem. Ale jaka jest prawdziwa cena tej wojny?

PUNISHER: OSTATNIE STARCIE – 13 maja

Szukając sensu życia wykraczającego poza zemstę, Frank Castle znów wpada w wir walki.

TUCCI WE WŁOSZECH: SEZON 2 – 12 maja

Stanley Tucci wierzy, że najlepszym sposobem na zrozumienie wyjątkowości danego kraju jest jego kuchnia. Nigdzie nie jest to tak oczywiste jak we Włoszech, gdzie nawet kształt makaronu czy sos, z jakim jest on podawany, bezpośrednio odzwierciadlają lokalną tożsamość i wyraźnie odróżniają poszczególne regiony. W drugim sezonie aktor wraca, by odwiedzić pięć nowych miejsc, w tym nieznane turystom Le Marche i jego kulinarne skarby. W Kampanii, a zwłaszcza w jej słynnej stolicy Neapolu odkrywa zapomnianą odmianę winorośli, a w Wenecji Euganejskiej z apetytem zagłębia się w kontrowersje dotyczące pochodzenia tiramisu. Stanley odwiedza także dwie wyspy: Sardynię, gdzie bada związek jedzenia z długowiecznością, i Sycylię, gdzie wielokulturowa historia pozostawiła smakowite ślady w lokalnej kuchni.

WITAMY WE WREXHAM: SEZON 5 – 15 maja (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

W 2020 roku Rob McElhenney („U nas w Filadelfii”) i Ryan Reynolds („Deadpool”) połączyli siły, aby wykupić trzeci najstarszy klub piłkarski - piątoligowy Wrexham Football Club - w nadziei na wykreowanie historii o rosnącym w siłę słabeuszu, której kibicować mógłby cały świat. Udało się – klub wywalczył dwa awanse z rzędu, docierając po raz pierwszy od 20 lat do EFL League One. Piłkarze i kibice marzą teraz o awansie do Premier League, przygotowując się jednocześnie na wyzwania, jakie niesie każdy kolejny szczebel.

LIGA MISTRZYŃ UEFA – 23 maja

W maju Liga Mistrzyń zbliża się do długo wyczekiwanego finału. Nie przegap starć najlepszych klubów Europy, które zmierzą się w rewanżowych meczach półfinałowych 2 i 3 maja, by następnie stanąć do ostatecznej walki o tytuł w wielkim finale 23 maja. Wszystkie spotkania będzie można oglądać na żywo w Disney+.

Pozostałe premiery maja na Disney+:

  • 1 maja - DRUHNY
  • 1 maja - MIRACULUM: TOKIO, STELLAR FORCE
  • 13 maja - TOP GUNS: NASTĘPNE POKOLENIE
  • 15 maja - LISA ANN WALTER: TO BYŁ WYPADEK
  • 20 maja - BLUE W SZORTACH – NOWE ODCINKI
  • 20 maja - MYSZKA MIKI: FRAJDOMEK - SEZON 3
  • 27 maja - MISJA PODSTAWÓWKA - SEZON 5 CZĘŚĆ 2
  • 27 maja - KIFF - SEZON 2
  • 28 maja - DELI BOYS - SEZON 2

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:51

Nie wiem czy fani aż tak czekają biorąc pod uwagę jak Disney zabija caly hype na serialowe kontynuacje w ich wykonaniu. Daredevil mial byc nowym rozdaniem kart a okazał się fatalną kontynuacją - i ludzie powoli sobie zaczynają to w końcu uświadamiać. Spadki oglądalności rzędu 50% dają temu dowód https://screenrant.com/daredevil-born-again-season-2-viewership-drop/.

Obawiam się że to samo czeka Punishera - bohater znów stanie się tłem we własnym serialu, a scenarzyści Disneya na siłę będa starali się przepisać postać na swoją modłe. I nie, nie chodzi tu o poprawność polityczną (a Punisher to dużo problem bo jest często wiązany ze środowiskami konserwatywnymi) - to jest najmniejszy problem. Większy problem jest taki że oni po prostu nie potrafią pisać dobrych scenariuszy - są głupie, nudne, i często zmieniają wiele postaci wbrew temu jak budowane były przez lata (Kingpin, Vanessa) a tego w żaden nie naprawisz. Ten serial wypychają tylko dlatego że chcą normikom przypomnieć kto to jest Punisher przed premierą Spider-Mana.




