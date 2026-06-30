Rockstar śmieje się z nabywców GTA 6: Ultimate Edition? Gracze odnaleźli wymowny szczegół

To nie mogło znaleźć się tam przypadkowo.

Grand Theft Auto 6 znów rozpaliło graczy, choć niekoniecznie w sposób, jaki chciałby tego Rockstar Games. Tym razem nie chodzi o zwiastun, datę premiery czy kolejne przecieki, ale o drobny detal ukryty na jednym z najnowszych screenów. Część fanów uważa, że studio w zawoalowany sposób zakpiło z osób, które zdecydowały się na zakup droższej edycji gry. GTA 6 – Rockstar Games zakpił z kupujących najdroższą edycję gry? W ubiegłym tygodniu Rockstar opublikował około 50 nowych materiałów graficznych z GTA 6, prezentujących między innymi bonusy za złożenie zamówienia przedpremierowego oraz zawartość Ultimate Edition. To właśnie jedna z tych grafik przyciągnęła szczególną uwagę społeczności. Na screenie zatytułowanym oficjalnie „Stock 305 Clothing Store 04” widać Lucię opierającą się o drewnianą skrzynię, pokrytą różnymi naklejkami i etykietami. Na jednej z nich można dostrzec napis „Buy More Useless Sh**”, czyli w wolnym tłumaczeniu, „kupuj więcej bezużytecznego gówna”.

Dla części graczy nie był to przypadkowy żart, lecz komentarz do polityki cenowej Rockstar Games. Standardowa edycja GTA 6 ma kosztować 79,99 dolarów, co już wcześniej wywołało szeroką dyskusję w branży. Jeszcze więcej emocji wzbudza Ultimate Edition, wyceniona na 99,99 dolarów. Krytycy zwracają uwagę, że droższy pakiet wydaje się mocno oparty na elementach kosmetycznych, a niektóre sklepy i aktywności w grze mają być dostępne właśnie dla osób płacących dodatkowe 20 dolarów. Nie brakuje też głosów, że cena gry jest przesadzona, a część fanów nawołuje nawet do bojkotu produkcji. W takim kontekście napis widoczny na screenie został przez niektórych odebrany jako przyznanie, że Ultimate Edition oferuje zawartość o wątpliwej wartości. Według tej interpretacji Rockstar miałby celowo puścić oko do odbiorców i zasugerować, że gracze sami kupują rzeczy, które nie są im naprawdę potrzebne.

GramTV przedstawia:

Warto jednak pamiętać, że satyra od lat jest jednym z fundamentów serii Grand Theft Auto. GTA od dawna wyśmiewa konsumpcjonizm, kapitalizm, marketing i zachodni styl życia, często robiąc to za pomocą fikcyjnych reklam, haseł oraz przesadzonych marek obecnych w świecie gry. Badacz John Wills, autor książki Gamer Nation: Video Games and American Culture, zwracał uwagę, że seria wykorzystuje satyrę do komentowania ciemniejszych stron amerykańskiego snu. Podobne przykłady można znaleźć choćby w GTA 5, gdzie nawet dom pogrzebowy Romano Funeral Home reklamował się hasłem wskazującym, że komercjalizacja dosięga także śmierci. Z tej perspektywy naklejka z napisem „Buy More Useless Sh**” może być po prostu kolejnym elementem typowego dla Rockstar humoru, a nie bezpośrednim atakiem na kupujących Ultimate Edition. Można też odczytać ją jako metażart, ponieważ GTA 6 samo stało się częścią kultury, którą seria od lat bezlitośnie wyśmiewa. Trudno jednak zakładać, że dział marketingu jednej z największych gier w historii celowo ukryłby obraźliwy komunikat skierowany do osób płacących za najdroższe wydanie. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.