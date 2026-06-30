Zaloguj się lub Zarejestruj

Rockstar śmieje się z nabywców GTA 6: Ultimate Edition? Gracze odnaleźli wymowny szczegół

Radosław Krajewski
2026/06/30 10:10
1
0

To nie mogło znaleźć się tam przypadkowo.

Grand Theft Auto 6 znów rozpaliło graczy, choć niekoniecznie w sposób, jaki chciałby tego Rockstar Games. Tym razem nie chodzi o zwiastun, datę premiery czy kolejne przecieki, ale o drobny detal ukryty na jednym z najnowszych screenów. Część fanów uważa, że studio w zawoalowany sposób zakpiło z osób, które zdecydowały się na zakup droższej edycji gry.

GTA 6 – Rockstar Games zakpił z kupujących najdroższą edycję gry?

W ubiegłym tygodniu Rockstar opublikował około 50 nowych materiałów graficznych z GTA 6, prezentujących między innymi bonusy za złożenie zamówienia przedpremierowego oraz zawartość Ultimate Edition. To właśnie jedna z tych grafik przyciągnęła szczególną uwagę społeczności. Na screenie zatytułowanym oficjalnie „Stock 305 Clothing Store 04” widać Lucię opierającą się o drewnianą skrzynię, pokrytą różnymi naklejkami i etykietami. Na jednej z nich można dostrzec napis „Buy More Useless Sh**”, czyli w wolnym tłumaczeniu, „kupuj więcej bezużytecznego gówna”.

Dla części graczy nie był to przypadkowy żart, lecz komentarz do polityki cenowej Rockstar Games. Standardowa edycja GTA 6 ma kosztować 79,99 dolarów, co już wcześniej wywołało szeroką dyskusję w branży. Jeszcze więcej emocji wzbudza Ultimate Edition, wyceniona na 99,99 dolarów. Krytycy zwracają uwagę, że droższy pakiet wydaje się mocno oparty na elementach kosmetycznych, a niektóre sklepy i aktywności w grze mają być dostępne właśnie dla osób płacących dodatkowe 20 dolarów.

GTA 6
GTA 6
GTA 6
GTA 6

Nie brakuje też głosów, że cena gry jest przesadzona, a część fanów nawołuje nawet do bojkotu produkcji. W takim kontekście napis widoczny na screenie został przez niektórych odebrany jako przyznanie, że Ultimate Edition oferuje zawartość o wątpliwej wartości. Według tej interpretacji Rockstar miałby celowo puścić oko do odbiorców i zasugerować, że gracze sami kupują rzeczy, które nie są im naprawdę potrzebne.

GramTV przedstawia:

Warto jednak pamiętać, że satyra od lat jest jednym z fundamentów serii Grand Theft Auto. GTA od dawna wyśmiewa konsumpcjonizm, kapitalizm, marketing i zachodni styl życia, często robiąc to za pomocą fikcyjnych reklam, haseł oraz przesadzonych marek obecnych w świecie gry. Badacz John Wills, autor książki Gamer Nation: Video Games and American Culture, zwracał uwagę, że seria wykorzystuje satyrę do komentowania ciemniejszych stron amerykańskiego snu. Podobne przykłady można znaleźć choćby w GTA 5, gdzie nawet dom pogrzebowy Romano Funeral Home reklamował się hasłem wskazującym, że komercjalizacja dosięga także śmierci.

Z tej perspektywy naklejka z napisem „Buy More Useless Sh**” może być po prostu kolejnym elementem typowego dla Rockstar humoru, a nie bezpośrednim atakiem na kupujących Ultimate Edition. Można też odczytać ją jako metażart, ponieważ GTA 6 samo stało się częścią kultury, którą seria od lat bezlitośnie wyśmiewa. Trudno jednak zakładać, że dział marketingu jednej z największych gier w historii celowo ukryłby obraźliwy komunikat skierowany do osób płacących za najdroższe wydanie.

Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/gta-6-ultimate-screenshot-parody-useless-stuff/

Tagi:

News
screeny
Rockstar Games
GTA
kontrowersje
Grand Theft Auto
afera
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Ultimate Edition
Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:29

Raczej jest to komentarz odnośnie konsumpcjonizmu a nie przytyk wersji Ultimate. Trik polega na tym że jeżeli scenarzyści Rockstar nie utracili pazura to po prostu tworzyli treści wg uznania i po prostu sam Rockstar ma pecha że jest winnym tego co gra krytykuje. Bo CHCIWOŚĆ krzyczy kiedy się patrzy na to co robi Rockstar. 

Nie jest to pierwszy raz kiedy korporacja oderwana od rzeczywistości staje się parodią samego siebie. Amazon i The Boys. The Boys wyśmiewa całe to "cinematic universe" i korporacyjny wyzysk. Co Amazon próbował zrobić kiedy The Boys okazało się sukcesem? CINEMATIC UNIVERSE!

Także to że naklejka celuje w praktyki Rockstar włącznie z GTA Online to raczej rykoszet a nie intencja kogoś w środku. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112