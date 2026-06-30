Nie ma szans na 60 FPS-ów w GTA 6? Nawet PS5 Pro może mieć problemy

Digital Foundry postanowiło sprawdzić, czy obecne konsole są w stanie zaoferować wyższą płynność w GTA 6.

Temat płynności Grand Theft Auto 6 ponownie rozgrzał fanów serii Rockstar Games. Choć od pierwszych analiz dotyczących możliwego trybu 60 klatek na sekundę minęło już sporo czasu, dyskusja wciąż wraca na Reddicie. Pytanie pozostaje proste, ale odpowiedź wydaje się coraz bardziej skomplikowana. Czy GTA 6 ma realną szansę działać w 60 klatkach na sekundę na PlayStation 5, Xbox Series X/S lub PlayStation 5 Pro? Dyskusja stała się jeszcze bardziej gorąca po wczorajszych plotkach, dotyczących płynności gry na konsolach. GTA 6 – 60 klatek na sekundę na PlayStation 5 i Xbox Series X/S jednak nie będzie? Już w marcu 2024 roku pojawiały się głosy, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Powodem nie była wyłącznie oprawa graficzna, ale przede wszystkim charakter samej gry. Grand Theft Auto 6 zapowiada się na ogromny, mocno symulacyjny świat, który ma korzystać z zaawansowanych efektów ray tracingu, rozbudowanej fizyki oraz bardzo gęsto wypełnionych lokacji. Po premierze drugiego zwiastuna, nowych materiałów i zrzutów ekranu trudno nie odnieść wrażenia, że Rockstar ponownie celuje przede wszystkim w maksymalną szczegółowość. Teraz Digital Foundry postanowiło sprawdzić, czy 60 klatek na sekundę w GTA 6 jest możliwe.

Jak twierdzą redaktorzy serwisu to właśnie CPU wydaje się największą przeszkodą na drodze do 60 FPS-ów. W wielu współczesnych grach, szczególnie tych z rozbudowaną symulacją i dużymi miastami, to procesor odpowiada za spadki płynności w najbardziej zatłoczonych miejscach. GTA 6 może być pod tym względem znacznie bardziej wymagające niż Dragon’s Dogma 2 czy Baldur’s Gate 3. Do tego dochodzi możliwość szybkiego przemieszczania się po świecie na lądzie, wodzie i w powietrzu, a także pojazdy, które wymagają złożonej fizyki. Tego typu elementy często sprawiają, że gry symulacyjne na konsolach celują raczej w 30 klatek na sekundę. Nie bez znaczenia jest również historia samego Rockstar Games. GTA 4, GTA 5 oraz Red Dead Redemption 2 debiutowały na konsolach jako produkcje nastawione na 30 klatek na sekundę, a w niektórych sytuacjach miały problemy nawet z utrzymaniem tego poziomu. Studio potrafiło później dodawać tryby 60 FPS w nowych wersjach swoich gier, czego przykładem jest GTA 5 na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale przy premierach swoich największych światów Rockstar zwykle wybierał jakość obrazu i skalę zamiast wyższej płynności. W sieci pojawiały się rzekome przecieki, które sugerowały obecność osobnych trybów jakości i wydajności. Nie jest to jednak mocny dowód na 60 klatek na sekundę. Podobne opisy są dziś standardem przy grach na PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro, a czasem mogą wynikać z ogólnych szablonów lub automatycznie przygotowanych opisów. Tryb wydajności nie musi oznaczać 60 FPS. Równie dobrze może chodzić o stabilniejsze 30 klatek, tryb 40 klatek na sekundę albo wariant z nieco słabszą grafiką, który po prostu rzadziej spada poniżej założonego limitu.

GramTV przedstawia:

Najwięcej nadziei budzi PlayStation 5 Pro, gdyż jest najmocniejszą konsolą obecnej generacji. Problem w tym, że jej przewaga nad podstawowym PS5 dotyczy głównie mocy GPU, lepszej obsługi ray tracingu oraz skalowania obrazu PSSR. Procesor otrzymał tylko niewielkie usprawnienie, a to właśnie on może być kluczowym ograniczeniem przy tak rozbudowanym świecie. Dlatego bardziej prawdopodobny wydaje się tryb 30 FPS lub 40 FPS na PS5 Pro niż pełnoprawne 60 klatek na sekundę. Digital Foundry uważa, że tryb 40 FPS mógłby być rozsądnym kompromisem. Pod względem czasu renderowania klatki znajduje się dokładnie pomiędzy 30 a 60 FPS, ponieważ 40 klatek oznacza 25 milisekund na klatkę, 30 FPS to 33,3 milisekundy, a 60 FPS to 16,7 milisekundy. Trzeba jednak pamiętać, że taki tryb ma sens głównie na ekranach 120 Hz, ponieważ 40 klatek nie dzieli się równo na standardowe 60 Hz. Gdyby Rockstar rzeczywiście przygotował GTA 6 z myślą o 60 klatkach na sekundę na konsolach, byłby to pierwszy tak ambitny otwarty świat studia, który już na premierę celowałby w taki poziom płynności. Oznaczałoby to również, że cała logika symulacji i konstrukcja gry musiałyby być projektowane z takim budżetem wydajności od samego początku. Patrząc na dotychczasowe materiały, wydaje się to mało prawdopodobne, choć wielu graczy z pewnością chciałoby się pozytywnie zaskoczyć. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.