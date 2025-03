Rockstar Games przejęło kolejne studio. Pojawił się komunikat twórców GTA

Video Game Deluxe pomogło naprawić GTA: The Trilogy - Definitive Edition.

Chyba praktycznie wszyscy fani gier Rockstara czekają już tylko na kolejne informacje na temat GTA 6 - wciąż otrzymaliśmy tylko jeden zwiastun z grudnia 2023 roku. Firma pracuje jednak również nad innymi sprawami, o czym dowiedzieliśmy się w najnowszym komunikacie o przejęciu kolejnego studia.

Rockstar Games - Video Game Deluxe z nową nazwą po zmianie właściciela

Rockstar Games podzieliło się oświadczeniem dotyczącym dołączenia Video Game Deluxe do zespołów podlegających korporacji. Studio z Sydney zostało założone w 2013 roku przez Brendana McNamarę - założyciela rozwiązanego już Team Bondi odpowiedzialnego za L.A Noire. Współpraca obu firm trwa już od dłuższego czasu, między innymi w wyniku tego ukazały się aktualizacje poprawiające GTA: The Trilogy - Definitive Edition, co znacząco poprawiło jakość źle przyjętego wydania. Oto wspomniany już komunikat.