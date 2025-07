Rockstar chce pozytywnie zaskoczyć fanów Red Dead Online. Do gry zmierzają interesujące zmiany

Nowa zawartość rozbudziła nadzieje fanów wirtualnego Dzikiego Zachodu.

Red Dead Online – zapomniany Dziki Zachód? Red Dead Online od lat znajduje się w cieniu GTA Online. Brak dużych aktualizacji i marginalna liczba nowych funkcji doprowadziły do sytuacji, w której gracze dosłownie organizowali „pogrzeb" tej produkcji. Ostatnia większa aktualizacja miała miejsce w 2021 roku, a kolejne dodatki były najczęściej powtarzalnymi misjami telegramowymi, które nie wnosiły wiele do gry.

Powodem takiego stanu rzeczy jest oczywiście skupienie Rockstara na produkcji GTA 6, które ma zadebiutować dopiero 26 maja 2026 roku. Ograniczone zasoby studia wpłynęły na brak realnego wsparcia dla Red Dead Online – mimo że fani wciąż domagali się większej uwagi. Aktualizacja Strange Tales of the West nie byłaby szczególnie głośna, gdyby nie kilka zaskakujących szczegółów. Najważniejszym z nich jest pojawienie się Theodora Levina – pisarza znanego z kampanii Red Dead Redemption 2. To pierwszy przypadek, gdy postać z głównej historii trafia do trybu sieciowego.

Levin ma być centralną postacią nowych misji, które skupią się na „dziwnych zjawiskach” oraz „nieumarłych pladze”. Nie zabraknie więc akcentów znanych z Undead Nightmare, co dla wielu graczy stanowi miłe nawiązanie do jednej z najbardziej lubianych części marki. Choć reakcje społeczności są mieszane, to wielu fanów przyznaje, że tym razem Rockstar rzeczywiście dodało coś nowego, a nie tylko odgrzało wcześniejsze pomysły. To jednak wciąż za mało, by mówić o prawdziwym powrocie Red Dead Online do życia. Aktualizacja Strange Tales of the West jest już dostępna w Red Dead Online.