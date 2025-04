Rock and Roll Hall of Fame 2025 – ogłoszono nowych laureatów podczas specjalnego odcinka American Idol

Podczas specjalnego wydania programu American Idol na żywo, ogłoszono nazwiska artystów, którzy w 2025 roku zostaną wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame.

Prowadzący Ryan Seacrest, podczas programu American Idol, ujawnił listę artystów, którzy w 2025 roku zostaną wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Co ciekawe, podczas programu czternastu najlepszych uczestników „Idola” wykonało utwory nominowanych artystów. Znamy nominacje do Hall of Fame W tym roku do Rock and Roll Hall of Fame dołączy 13 wykonawców i osobistości, z czego siedmiu w głównej kategorii "Wykonawców". Poniżej zobaczycie listę laureatów Rock and Roll Hall of Fame 2025.

Kategoria Wykonawców: Bad Company

Chubby Checker

Joe Cocker

Cyndi Lauper

Outkast

Soundgarden

The White Stripes Nagroda za Wpływ Muzyczny (Musical Influence Award): Salt-N-Pepa

Warren Zevon Nagroda za Doskonałość Muzyczną (Musical Excellence Award): Thom Bell

Nicky Hopkins

Carol Kaye

Nagroda im. Ahmeta Ertegüna (Ahmet Ertegun Award): Lenny Waronker Spośród tegorocznych nominowanych wciąż na swoją szansę czekają między innymi The Black Crowes, Mariah Carey, Billy Idol, Mana, Joy Division/New Order, Oasis oraz zwycięzca głosowania fanów – Phish. Warto zaznaczyć, że aż czterech debiutujących nominowanych – Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker i Outkast – od razu zostało uhonorowanych miejscem w Rock and Roll Hall of Fame. Przewodniczący Rock and Roll Hall of Fame, John Sykes, podkreślił: Każdy z tych artystów stworzył własne brzmienie i postawę, które miały głęboki wpływ na kulturę i zmieniły bieg historii rocka. Ich muzyka dała głos całym pokoleniom i zainspirowała niezliczonych następców. Zgodnie z zasadami, aby kwalifikować się do wprowadzenia, artysta lub zespół musi wydać pierwsze oficjalne nagranie komercyjne co najmniej 25 lat przed rokiem nominacji. Rock and Roll Hall of Fame 2025 odbędzie się 8 listopada w Peacock Theater w Los Angeles. Transmisja na żywo będzie dostępna na Disney+, a specjalne relacje pojawią się później także na ABC i Hulu.