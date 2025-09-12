Zaloguj się lub Zarejestruj

Robocop: Rogue City za 18,59 zł w GOG.com. Alex Murphy Edition za 22 zł

Mikołaj Berlik
2025/09/12 12:40
0
0

Kod rabatowy można aktywować bezpośrednio na stronie sklepu GOG.com.

Subskrybenci newslettera GOG.com mogą skorzystać z nowej oferty i kupić Robocop: Rogue City w rekordowo niskiej cenie. Dzięki kodowi rabatowemu podstawowa edycja gry kosztuje 18,59 zł, a Alex Murphy Edition – 22 zł. Obie wersje dostępne są w wariancie DRM-Free na PC.

Robocop: Rogue City
Robocop: Rogue City

Robocop: Rogue City – oferta w GOG.com

Gra jest obecnie przeceniona aż o 92%, co czyni ją jedną z najatrakcyjniejszych okazji na rynku. Kod rabatowy można aktywować na stronie sklepu GOG.com, a promocja potrwa do 14 września 2025 roku, do godziny 15:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Robocop: Rogue City to pierwszoosobowa strzelanka stworzona przez studio Teyon. Produkcja spotkała się z pozytywnym odbiorem graczy – na Steam posiada 85% pozytywnych recenzji. W grze wcielamy się w tytułowego stróża prawa i walczymy z przestępczością w dystopijnym Detroit.

DLC Alex Murphy Edition zawiera dodatkowe elementy kosmetyczne i pakiet cyfrowych bonusów. Oba wydania są dostępne w promocji wyłącznie na PC.

Mikołaj Berlik
