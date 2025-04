Roblox pozwane za rzekomą sprzedaż tańca Charli XCX bez zgody twórczyni. Sprawa dotyczy Apple Dance

Jak informuje serwis Polygon, Kelly Heyer, twórczyni choreografii Apple Dance oraz właścicielka praw autorskich do tańca, wniosła pozew w tym tygodniu. Heyer opublikowała taniec na TikToku latem 2023 roku, a później licencję na jego użycie wykupił Fortnite, dodając go do gry w grudniu. Roblox – według Heyer – skontaktował się z nią w celu uzyskania zgody, ale zanim została ona formalnie udzielona, dodał emotkę do gry już w sierpniu.

Prawniczka Miki Anzai powiedziała:

Roblox wykorzystał własność intelektualną Kelly bez podpisanej umowy. Kelly jest niezależną twórczynią i zasługuje na uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę. Nie widzieliśmy innej możliwości niż złożenie pozwu, by to udowodnić. Nadal jesteśmy otwarci na ugodę i mamy nadzieję na pokojowe rozwiązanie sprawy.

Warto podkreślić, że Charli XCX nie jest stroną w sporze. Co prawda używała tańca podczas swoich występów, ale nie brała udziału w jego powstawaniu.