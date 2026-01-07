Robin Hood jakiego nie znacie. Pierwszy zwiastun nieopowiedzianej wcześniej historii o słynnym banicie

Długo oczekiwane nowe przygody słynnego łucznika z Sherwood doczekały się pierwszego zwiastuna. The Death of Robin Hood to nowa produkcja studia A24, która proponuje mroczne i surowe spojrzenie na najsłynniejszego banitę, dalekich od baśniowych wersji znanych z wcześniejszych ekranizacji.

The Death of Robin Hood – pierwszy zwiastun filmu

Główną rolę zagrał Hugh Jackman, który wciela się w postarzałego i wyraźnie złamanego bohatera. To Robin Hood naznaczony latami przemocy, zbrodni i błędnych wyborów. Po kolejnej bitwie, która miała być jego ostatnią, trafia ciężko ranny pod opiekę tajemniczej kobiety. To właśnie ona daje mu szansę na odkupienie i zmierzenie się z własną przeszłością.