Robin Hood jakiego nie znacie. Pierwszy zwiastun nieopowiedzianej wcześniej historii o słynnym banicie

Za kamerą stanął reżyser ostatniego Cichego miejsca.
Długo oczekiwane nowe przygody słynnego łucznika z Sherwood doczekały się pierwszego zwiastuna. The Death of Robin Hood to nowa produkcja studia A24, która proponuje mroczne i surowe spojrzenie na najsłynniejszego banitę, dalekich od baśniowych wersji znanych z wcześniejszych ekranizacji.
The Death of Robin Hood – pierwszy zwiastun filmu
Główną rolę zagrał Hugh Jackman, który wciela się w postarzałego i wyraźnie złamanego bohatera. To Robin Hood naznaczony latami przemocy, zbrodni i błędnych wyborów. Po kolejnej bitwie, która miała być jego ostatnią, trafia ciężko ranny pod opiekę tajemniczej kobiety. To właśnie ona daje mu szansę na odkupienie i zmierzenie się z własną przeszłością.
Film napisał i wyreżyserował Michael Sarnoski, dla którego jest to kolejna głośna produkcja po Cichym miejscu: Dzień pierwszy. Twórca podkreśla, że tym razem zależało mu na zerwaniu z legendą bohatera bez skazy i pokazaniu człowieka, który sam nie wierzy w mit narosły wokół jego imienia.
Produkcja wyróżnia się także od strony technicznej. The Death of Robin Hood to pierwszy film Sarnoskiego kręcony na taśmie 35 mm, co miało znacząco wpłynąć na wizualny charakter całości, co zresztą możecie zobaczyć na poniższym zwiastunie.
GramTV przedstawia:
W obsadzie, obok Jackmana, znaleźli się także: Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett oraz Noah Jupe.
Zdjęcia zakończyły się w kwietniu 2025 roku, a większość filmu realizowano w Irlandii Północnej. Dokładna data premiery nie została jeszcze potwierdzona, produkcja ma trafić do kin w 2026 roku. Po zakończeniu prac nad tym projektem Sarnoski ponownie sięgnie po znaną markę, reżyserując filmową adaptację gry Death Stranding.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!