Robert Lewandowski w MCU. Polski piłkarz niespodziewanie pojawił się w Ironheart?

Jest to jednak ciekawy smaczek dla polskich fanów. Nie powinniśmy raczej oczekiwać, że postać Roberta Lewandowskiego w uniwersum Marvela zostanie jakkolwiek rozwinięta. Jest to jednak kolejny przedstawiciel Polski w przestępczym półświatku Ameryki w MCU. Pierwszym był bohater grany przez Piotra Adamczyka w serialu Hawkeye.

Wczytywanie ramki mediów.

Po wydarzeniach z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, studentka MIT Riri Williams wraca do rodzinnego Chicago, gdzie zostaje uwikłana w tajemniczą sprawę z Parkerem Robbinsem, znanym jako The Hood. Odkrywa sekrety, które stawiają technologię przeciwko magii, co wciąga ją w pełną niebezpieczeństw i przygód ścieżkę – brzmi oficjalny opis fabuły.