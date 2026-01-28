Zaloguj się lub Zarejestruj

Robert Kubica zostaje w Ferrari i serii WEC. AF Corse potwierdza skład na sezon 2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/28 19:30
AF Corse potwierdza niezmieniony skład, który pojedzie zwycięskim Ferrari z Le Mans.

Zespół AF Corse potwierdził, że w sezonie FIA World Endurance Championship ponownie wystartuje w niezmienionym składzie za kierownicą zwycięskiego w 24h Le Mans samochodu Ferrari 499P Hypercar z numerem #83. Robert Kubica i Phil Hanson będą nadal partnerować wcześniej ogłoszonemu Yifei Ye.

Robert Kubica
Robert Kubica

Robert Kubica pozostaje z AF Corse w serii WEC

Dla całej trójki był to pierwszy wspólny sezon, który okazał się wyjątkowo udany. W 2025 roku, Robert Kubica, Phil Hanson i Yifei Ye nie tylko triumfowali w najbardziej prestiżowym wyścigu długodystansowym świata Le Mans 24h, ale także zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców, tracąc zaledwie 16 punktów do mistrzów świata, czyli zespołowych kolegów z Ferrari, Antonio Giovinazziego, Jamesa Calado i Alessandro Pier Guidiego.

Dla Roberta Kubicy oraz Yifei Ye sezon 2026 będzie trzecim z rzędu startem w barwach Giallo Modena za kierownicą Ferrari 499P. Phil Hanson, który niedawno awansował do grona fabrycznych kierowców Ferrari, przedłużył natomiast współpracę z AF Corse na drugi sezon.

GramTV przedstawia:

Celem załogi samochodu #83 w nadchodzącym sezonie będzie poprawa zeszłorocznego wyniku i walka o mistrzowski tytuł. Sezon 2026 FIA WEC rozpocznie się 10-godzinnym wyścigiem w Katarze już 28 marca. Następnie zespoły rywalizować będą na torach Imola, Spa-Francorchamps, Le Mans, Interlagos, Circuit of the Americas, Fuji, a sezon tradycyjnie zakończy 8-godzinny wyścig w Bahrajnie. Transmisje wszystkich rund FIA World Endurance Championship, zarówno na żywo, jak i na żądanie — w tym legendarne 24 godziny Le Mans — dostępne są w oficjalnej aplikacji FIA WEC TV.

Jeśli dotychczasowe sukcesy Roberta Kubicy nakręcają was pozytywnie i sami chcielibyście poczuć się jak polski kierowca, to świetną do tego platformą jest Le Mans Ultimate. Gra oferuje licencję WEC, a co za tym idzie, daje szansę przejechania się Ferrari i samym Robertem na wszystkich oficjalnych torach. Warto jednak pamiętać, że jest to symulator, który wymaga większego skupienia i wysiłku. Mimo wszystko… warto!

Źródło:https://www.fiawec.com/en/news/af-corse-confirms-unchanged-line-up-in-le-mans-winning-ferrari/8620

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

