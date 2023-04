Robert Downey Jr nie do poznania na pierwszym zwiastunie The Sympathizer od HBO Max

Podczas dzisiejszej konferencji Warner Bros. Discovery nie tylko przedstawił szczegóły nowej platformy stramingowej Max, ale również zaprezentował kilka nowych seriali, które wejdą na platformę. Jednym z nich jest reboot Harry’ego Pottera, ale uwagę widzów powinno przykuć również The Sympathizer z Robertem Downeyem Jr. Firma zaprezentowała pierwszy zwiastun swojej nadchodzącej produkcji, na którym możemy zobaczyć popularnego aktora w głównej roli.

The Sympathizer to serial oparty na nagrodzonej Pulitzerem powieści autorstwa Viet Than Nguyen. Thriller szpiegowski i międzykulturowa satyra w jednym opowiada o zmaganiach w połowie francuskiego, w połowie wietnamskiego komunistycznego szpiega podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie i wygnaniu w Stanach Zjednoczonych.

Reżyserem trzech odcinków serialu jest Park Chan-wook. W obsadzie znaleźli się: Hoa Xuande, Robert Downey Jr., Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong i Sandra Oh.