Robbie Williams zapowiada nowy album „BRITPOP”. Posłuchajcie nowego singla z Tonym Iommim z Black Sabbath

Piosenkę, której teledysk ukaże się w najbliższy piątek (23 maja), Williams określił jako „pełną adrenaliny i potężnych gitar, dokładnie takich, jakich można się spodziewać po współpracy z Iommim”. Mimo mocnych rockowych brzmień artysta przyznał, że podczas pracy nad albumem pojawiło się też sporo chwytliwych, popowych melodii.

Robbi Williams zapowiada nowy album i prezentuje singiel

W oficjalnym komunikacie prasowym wokalista wyjaśnił, że nowy projekt jest powrotem do marzeń z czasów, gdy w 1995 roku odszedł z Take That: