Road to Vostok z wersją demo na Steam. „Fiński STALKER” do sprawdzenia za darmo

Już na początku miesiąca twórca Road to Vostok zapowiadał, że jeszcze we wrześniu gracze PC będą mieli okazję przetestować wspomnianą produkcję określaną mianem „fińskiego STALKER-a”. Deweloper nie rzucał słów na wiatr. Na platformie Steam pojawiła się bowiem pierwsza wersja demonstracyjna gry. Do sieci trafił też nowy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.

Gracze PC mogą już pobierać pierwsze demo gry Road to Vostok

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udostępnione demo zaoferuje mały wycinek gry, który pozwoli przyjrzeć się zarówno aktualnej oprawę wizualnej, jak i znajdującym się obecnie w tytule mechanikom rozgrywki. Niestety twórca nie zdradził żadnych dodatkowych szczegółów. Zaznaczono jednak, że podczas zabawy użytkownicy mogą natrafić na drobne błędy.



Warto wspomnieć, że nad Road to Vostok pracuje wyłącznie jeden człowiek, który jest jednocześnie byłym porucznikiem sił zbrojnych Finlandii. Produkcja powstaje obecnie wyłącznie z myślą o komputerach osobistych, ale twórca nie wyklucza udostępnienia gry na pozostałych platformach. W pierwszej kolejności tytuł ma zadebiutować we wczesnym dostępie, ale premiera w Early Access zaplanowana jest najwcześniej na 2024 rok.