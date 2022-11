Riven wraca po 25 latach. Kontynuacja kultowej przygodówki Myst otrzyma remake

Pod koniec 2020 roku miłośnicy gier przygodowych otrzymali możliwość zapoznania się z remakiem Myst. Tymczasem okazuje się, że już niedługo na rynku zadebiutuje także odświeżona wersja kontynuacji wspomnianej produkcji. Mowa tutaj oczywiście o Riven. Deweloperzy ze studia Cyan postanowili bowiem uczcić 25. rocznicę premiery gry i poinformowali, że trwają prace nad nowym wydaniem.

Deweloperzy ze studia Cyan zapowiedzieli remake gry Riven z 1997 roku

Niestety twórcy nie podzielili się zbyt wieloma szczegółami na temat odświeżonej wersji Riven. Wiadomo jedynie, że gracze mogą spodziewać się „współczesnego remake’u”, który zaoferuje m.in. swobodne przemieszczanie się pomiędzy lokacjami. Na dokładną datę premiery oraz platformy docelowe musimy jednak jeszcze nieco poczekać.



W komunikacie deweloperzy podkreślili, że Riven to „jedna z najbardziej cenionych gier w historii studia”. Dlatego też podjęcie decyzji o przygotowaniu remake’u zajęło nieco czasu. Deweloperzy chcieli mieć bowiem pewność, że zespół jest gotów stworzyć tak „skomplikowany, drogi oraz trudny pomysł” i zrealizować go we właściwy sposób.



Riven zadebiutowało w 1997 roku wyłącznie na komputerach osobistych. W grudniu 2010 produkcja studia Cyan doczekała się również wersji na urządzenia mobilne z systemem iOS. Nadchodzący remake pozwoli więc większej liczbie graczy zapoznać się z kontynuacją kultowego Myst.

Wczytywanie ramki mediów.