Risen doczekał się polskiej wersji językowej na Steam i nowej – wyższej – ceny

Risen zadebiutował wczoraj na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Wraz z debiutem na wspomnianych platformach nowej aktualizacji doczekała się również pecetowa wersja produkcji Piranha Bytes. Graczy z Polski z pewnością ucieszy wiadomość, że najnowszy patch wzbogaca tytuł o polską wersję językową (napisy), która nie była do tej pory dostępna w wydaniach cyfrowych, a zainteresowani musieli ratować się fanowskimi spolszczeniami. Niestety są też złe wieści.

Risen z wyższą ceną na Steam po ostatniej aktualizacji

Wraz z udostępnieniem nowej aktualizacji cena gry Risen na Steam znacząco wzrosła. Wcześniej produkcja Piranha Bytes dostępna była na platformie Valve w cenie 35,99 złotych. Obecnie za RPG twórców Gothica trzeba natomiast zapłacić we wspomnianym sklepie aż 67,99 złotych. Wydane wczoraj wersje konsolowe również nie należą do najtańszych, ponieważ wyceniono je na 130 złotych. To dość sporo jak za grę, która pierwotnie debiutowała w 2009 roku.



Warto natomiast dodać, że polska wersja językowa nie jest jedyną nowością, jakiej doczekała się pecetowa wersja Risen. Produkcja Piranha Bytes otrzymała bowiem na Steam również 50 osiągnięć, a także możliwość zapisów w chmurze. Deweloperzy zadbali też o oficjalne wsparcie dla kontrolerów oraz naprawili kilka błędów. Jeśli jesteście zainteresowani pełną listą zmian, to znajdziecie ją pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że Risen do tej pory dostępny był wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox 360. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, od wczoraj produkcja Piranha Bytes dostępna jest też na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do zapoznania się z recenzją.