Rise of the Ronin w PlayStation Store. Gra otrzymała klimatyczną grafikę i opis

Jedną z niespodzianek wrześniowego State of Play była zapowiedź Rise of the Ronin, czyli nowego RPG akcji od studia Team Ninja. Firma Koei Tecmo liczy natomiast, że tytuł będzie sprzedażowym hitem. Tymczasem Sony postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącym dziele twórców serii Nioh i umożliwić posiadaczom konsol PlayStation 5 dodanie wspomnianego tytułu do własnej listy życzeń w PlayStation Store.

Rise of the Ronin z nową grafiką i własną stroną w PlayStation Store

Rise of the Ronin doczekał się bowiem własnej strony w cyfrowym sklepie japońskiej firmy. Niestety karta produktu nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat samej produkcji. Gracze mogą jednak przyjrzeć się nowej grafice promocyjnej, którą znajdziecie na dole wiadomości. Na kolejne informacje i materiały dotyczące wspomnianej produkcji z pewnością przyjdzie nam nieco poczekać.