PlayStation Plus Extra i Premium straci wkrótce 12 gier. Hit Rockstara na liście

Kilka dni temu oferta PlayStation Plus Extra i Premium na maj została wzbogacona o zestaw nowych gier . Dzisiaj natomiast mamy nieco mniej pozytywne wieści dla abonentów Sony. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które już w przyszłym miesiącu opuszczą wspomnianą usługę. Okazuje się, że w czerwcu 2024 roku subskrybenci japońskiej firmy stracą dostęp do 12 produkcji, w tym do wielkiego hitu Rockstar Games.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znajdziemy bowiem GTA 5, które trafiło do usługi japońskiej firmy w grudniu 2023 roku. Ponadto subskrybenci Sony będą musieli pożegnać się w przyszłym miesiącu również m.in. z takimi tytułami jak Brothers: A Tale of Two Sons, The Talos Principle czy też The Wild at Heart.