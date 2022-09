Rise of the Ronin powstaje przy pomocy jednego z zespołów należących do Sony

Jedną z niespodzianek ostatniego State of Play była zapowiedź Rise of the Ronin – nowego RPG akcji od twórców serii Nioh. Koei Tecmo – wydawca gry – liczy, że produkcja będzie hitem i osiągnie wysokie wyniki sprzedaży. Tymczasem okazuje się, że gra powstaje przy współpracy z jednym z zespołów należących do Sony, a deweloperzy z Team Ninja mogą liczyć na pomoc ze strony doświadczonego zespołu.

Zespół Sony XDEV wspiera Team Ninja w produkcji Rise of the Ronin

Jason Stewart, starszy producent ze Sony XDEV, opublikował wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym poinformował, że japoński oddział wspomnianego studia wspiera deweloperów z Team Ninja w pracach na Rise of the Ronin.



Twórcy serii Nioh mogą więc liczyć na pomoc ze strony doświadczonego zespołu. W przeszłości studio Sony XDEV pomagało bowiem również w pracach nad takimi tytułami Returnal czy też Detroit: Become Human.



Na koniec przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedzią Rise of the Ronin powstaje z myślą o PlayStation 5. Niewykluczone jednak, że tytuł ukaże się również na PC. Produkcja ma zadebiutować na rynku w 2024 roku, ale na dokładną datę premiery musimy jeszcze nieco zaczekać.

