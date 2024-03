Rise of the Ronin na materiałach z rozgrywki. Pierwsze opinie mogą zaskakiwać

Pierwsze redakcje dzielą się swoimi wrażeniami z Rise of the Ronin.

Podczas ubiegłorocznego The Game Awards poznaliśmy datę premiery Rise of the Ronin. Od tego czasu otrzymaliśmy już kilka zwiastunów, prezentujących między innymi bronie i system walki czy aspekt wyborów oraz ich konsekwencji. Tym razem do sieci trafiły już materiały z rozgrywki, wraz z pierwszymi wrażeniami dziennikarzy.

Rise of the Ronin zapowiada się obiecująco, jednak nie jest pozbawione wad

Rise of the Ronin to RPG akcji, stworzone przez studio Team Ninja, które odpowiedzialne jest za takie tytuły jak Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty czy Ninja Gaiden. Gra zmierza wyłącznie na PlayStation 5 i już wkrótce zadebiutuje na rynku. Dziennikarze mieli już okazję przetestować produkcję i jak się okazuje, spotyka się ona z pozytywnym odbiorem.

Pierwsze materiały, które opisują wrażenia z rozgrywki w Rise of the Ronin sugerują, że produkcja zapowiada się całkiem obiecująco. Tytuł opisywany jest jako połączenie takich marek jak Nioh i seria Assassin’s Creed, a pochwały powędrowały w stronę systemu walki czy ogólnego klimatu gry. Dziennikarze zaznaczają również, że fabuła i wciągająca historia jest mocną stroną produkcji, a kilka opcji trudności sprawia, że gra jest bardziej przystępna.

Z drugiej strony otwarty świat w Rise of the Ronin zbiera dość mieszane opinie. Choć eksploracja z pomocą gadżetów może sprawiać sporo satysfakcji, tak sam świat ma być mało dynamiczny. Jak podkreśla FightinCowboy, „większość aspektów produkcji widzieliśmy wcześniej w lepszej formie, w tym w grach samego Team Ninja”. Poniżej znajduje się kilka udostępnionych przez kilka redakcji materiałów z rozgrywki, które pozwalają zapoznać się z wrażeniami dziennikarzy.