Rise of the Ronin na widowiskowym zwiastunie. Prezentacja broni i systemu walki

W nadchodzącej produkcji studia Team Ninja gracze będą mieli sporo możliwości.

Kilka dni temu twórcy Rise of the Ronin opowiedzieli o dostępnych w grze stylach walki. Wczoraj natomiast do sieci trafił kolejny materiał promocyjny poświęcony wspomnianemu tytułowi. Najnowszy gameplay trailer ponownie skupia się na walce. Tym razem zainteresowani mają jednak okazję przyjrzeć się różnym rodzajom broni, z których główny bohater będzie mógł korzystać w trakcie potyczek z oponentami. Nowy zwiastun Rise of the Ronin skupia się na prezentacji systemu walki i broni W Rise of the Ronin gracze będą oczywiście toczyć starcia w zwarciu. Wówczas przydatna okaże się m.in. katana, a wspomniane na początku wiadomości style walki pozwolą lepiej radzić sobie z konkretnymi typami przeciwników. Bohater będzie jednak dysponował również wyposażonym w bagnet karabinem oraz włócznią, a każda z tych broni da użytkownikom kilka dodatkowych możliwości.

Rise of the Ronin pozwoli również walczyć na dystans. Nadchodząca produkcja studia Team Ninja odda natomiast w ręce graczy nie tylko łuk, ale również broń palną. Dodatkowo użytkownicy będą mogli korzystać z linki z hakiem, by błyskawicznie skracać dystans między kontrolowanym przez siebie bohaterem i przeciwnikami.

GramTV przedstawia: