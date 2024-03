Rise of the Ronin na nowym materiale. Twórcy opowiadają o postaciach i wyborach

W tym tygodniu poznaliśmy już rozmiar gry Rise of the Ronin na PlayStation 5. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych ze wspomnianym tytułem. Do sieci trafił bowiem kolejny materiał promocyjny poświęcony nadchodzącej produkcji Team Ninja. Deweloperzy postanowili tym razem skupić się na postaciach oraz podejmowanych przez graczy wyborach.

Wybory i relacje z postaciami będą ważnym elementem Rise of the Ronin

Na oficjalnym kanale PlayStation pojawił się kolejny materiał zza kulis produkcji Rise of the Ronin. Jak wspomnieliśmy wyżej, we wspomnianym materiale zaprezentowano kilka postaci niezależnych, które będziemy mieli okazję spotkać w trakcie rozgrywki. Opowiedziano również nieco o wyborach i ich konsekwencjach oraz swobodzie w rozwiązywaniu poszczególnych problemów.