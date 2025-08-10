Rise of the Raven to epicki serial historyczny prosto z Węgier. Pierwszy zwiastun prezentuje wielkie bitwy niczym z Wikingów

Oby serial szybko pojawił się w ofercie polskich platform streamingowych.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun Rise of the Raven, epickiego serialu historycznego osadzonego w średniowiecznych realiach, który zadebiutuje podczas wrześniowego międzynarodowego festiwalu filmowego w Toronto. Budżet węgierskiego serialu szacowany jest na aż 70 milionów dolarów. Rise of the Raven – pierwszy zwiastun mega hitu prosto z Węgier Projekt jest pasją urodzonego na Węgrzech, a mieszkającego w Kanadzie producenta Roberta Lantosa, który ma na koncie takie filmy jak Wschodnie obietnice, Kropla słońca czy Zbrodnie przyszłości. Serial opowie o niezwykłym wyczynie węgierskiego dowódcy Jana Hunyadiego, granego przez Gellérta L. Kádára. W 1456 roku pokonał on w Krwawej bitwie o Belgrad ogromną armię Imperium Osmańskiego, dwukrotnie liczniejszą od jego własnych oddziałów, w których służyli często zwykli rolnicy uzbrojeni jedynie w proce i patriotyczny zapał.

Hunyadi zatrzymał ekspansję osmańską w Europie na blisko 70 lat, umożliwiając rozkwit renesansu we Włoszech. Udało mu się to dzięki połączeniu innowacji wojskowych, w tym wykorzystania artylerii i broni palnej, przewidywania, które skłoniło go do sfinansowania umocnień twierdzy w Belgradzie, oraz taktycznej improwizacji. Przed bitwą o Belgrad życie Hunyadiego było naznaczone skandalami, politycznymi intrygami i rywalizacją wpływowych rodów z Włoch, Polski, Austrii, Serbii i Węgier, które walczyły o dominację w Europie Środkowej. T. S. Eliot napisał kiedyś, że pomiędzy marzeniem a rzeczywistością istnieje cień. Przez całą moją karierę walczyłem z tym cieniem. Wreszcie, dzięki Rise of the Raven, cień został pokonany. Tym razem marzenie jest rzeczywistością – powiedział Robert Lantos.

Produkcja powstaje przy wsparciu finansowym Węgierskiego Instytutu Filmowego i Beta Film. Producentami są m.in. Tibor Krsko, Cecilia Hazai, Kinga Hazai, Ari Lantos, Oliver Auspitz i Andreas Kamm, a także Koby Gal Raday z Beta Film. Serial reżyserują nominowany do Oscara i laureat Emmy Robert Dornhelm oraz węgierscy twórcy Orsi Nagypal i Attila Szasz. Obok Kádára w obsadzie znaleźli się m.in. Laurence Rupp, Cornelius Obonya, Murathan Muslu, Giancarlo Giannini, Francesco Acquaroli, Karel Roden, Rade Serbedzija, Thomas Trabacchi i Elena Rusconi. Obecnie nie wiadomo, czy serial trafi również do Polski. Niewykluczone, że podczas festiwalu w Toronto prawa do serialu zostaną sprzedane również do naszego kraju.

