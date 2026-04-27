Riot robi twardy reset MMR na szczycie tabeli - nastanie chaos

Pod koniec tego miesiąca, lub z początkiem następnego, możemy spodziewać sie patcha 26.9, który wyzeruje “ukryte ELO”.

Szykują się ciekawe gierki na majówkę, bo Riot zaplanował na początek drugiego sezonu czystkę od Mastera w górę w League of Legends.

To oznacza, że bardzo zróżnicowani pod względem umiejętności gracze trafią do jednej puli, by znów wspinać się na swoje szczyty.

Część z nich przyjmuje to z wielkim oddechem, bo obecny system był zbyt mało przewidywalny i momentami wręcz zepsuty przy dodawaniu i odejmowaniu punktów ligowych.

Gracze potrafili dostawać skrajnie różne przyrosty i straty punktów (w stylu +10/-30 vs. okolice ±20).

To, na jakim patchu “grindujesz”, zaczęło wpływać na tempo przyrostu w drabince.