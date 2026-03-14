LoL i VALORANT niedostępne dla dzieci? Gry Riotu na cenzurowanym

Riot Games to jeden z największych gigantów sieciowych produkcji z esportowym zacięciem. Teraz jednak firma natrafiła na pewien problem.

Okazuje się bowiem, że produkcje Riotu będą już niedostępne dla nieletnich. Sprawa tyczy się Brazylii.

Brazylia z nowymi przepisami, gry Riotu tylko dla dorosłych

17 marca w Brazylii wejdzie w życie Statut Dziecka i Nastolatka. W ramach tych przepisów wprowadzone zostaną rygorystyczne wymagania w kontekście wieku graczy oraz kontroli rodzicielskiej. W związku z tym użytkownicy z Kraju Kawy przed rozpoczęciem rozgrywki będą musieli potwierdzić swój wiek za pomocą numeru identyfikacji podatkowej, karty płatniczej, skanu dokumentu tożsamości lub też poprzez biometryczne skanowanie twarzy. To wywrze ogromny wpływ na wielu wydawców, którzy zostali zmuszeni do ponownej weryfikacji dostępności wiekowej swoich graczy. Mocno na tym polu ucierpiał właśnie Riot.