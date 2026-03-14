LoL i VALORANT niedostępne dla dzieci? Gry Riotu na cenzurowanym

Riot Games to jeden z największych gigantów sieciowych produkcji z esportowym zacięciem. Teraz jednak firma natrafiła na pewien problem.
Okazuje się bowiem, że produkcje Riotu będą już niedostępne dla nieletnich. Sprawa tyczy się Brazylii.
Brazylia z nowymi przepisami, gry Riotu tylko dla dorosłych
17 marca w Brazylii wejdzie w życie Statut Dziecka i Nastolatka. W ramach tych przepisów wprowadzone zostaną rygorystyczne wymagania w kontekście wieku graczy oraz kontroli rodzicielskiej. W związku z tym użytkownicy z Kraju Kawy przed rozpoczęciem rozgrywki będą musieli potwierdzić swój wiek za pomocą numeru identyfikacji podatkowej, karty płatniczej, skanu dokumentu tożsamości lub też poprzez biometryczne skanowanie twarzy. To wywrze ogromny wpływ na wielu wydawców, którzy zostali zmuszeni do ponownej weryfikacji dostępności wiekowej swoich graczy. Mocno na tym polu ucierpiał właśnie Riot.
Dzień przed wejściem przepisów w życie produkcje takie, jak League of Legends, TeamFight Tactics, Wild Rift, 2XKO oraz Legends of Runeterra, otrzymają w Brazylii nową klasyfikację wiekową. Od teraz będą one dostępne jedynie dla użytkowników od 18 roku życia. Nieco inaczej wygląda sprawa z VALORANTEM. W FPS-ie bawić się będą mogli teoretycznie osoby w wieku 12-17 lat, aczkolwiek pod pewnymi warunkami. Będą oni bowiem musieli podać adres mailowy ojca, matki lub innego prawnego opiekuna, ten zaś za pomocą portalu kontroli rodzicielskiej będzie musiał udzielić stosownego pozwolenia.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, sam Riot zapewnia, iż zmiana ma charakter jedynie tymczasowy:
Będziemy nadal oceniać te gry i ich funkcje pod kątem wymogów ECA i spodziewamy się, że powrócą one do swoich oryginalnych klasyfikacji wiekowych na początku 2027 roku.
Ale to nie wszystko. 18 marca nieletni, którzy podali swój prawdziwy wiek i posiadają konta Riot Games, nie będą mogli się już na nie zalogować w grach, które objęła omawiana zmiana. Bynajmniej jednak konta te nie zostaną skasowane. Zamiast tego Riot nałoży jedynie tymczasową blokadę, a wszystkie postępy i przedmioty zostaną zachowane. Wszystko z myślą właśnie o tym, że w 2027 roku klasyfikacje wiekowe miałyby wrócić do dotychczasowego poziomu. W przeciwnym wypadku “bany” na kontach trzeba będzie utrzymać do momentu, aż ich posiadacze osiągną wymagany wiek.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!