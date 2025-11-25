Po 7 latach ten lubiany element powraca do League of Legends

Słyszycie już odgłos sań, czujecie skrzypiący śnieg pod stopami i… czy to Poro na pociągu? To może oznaczać tylko jedno. Zimowy Rift już jest! Witamy w patchu 25.23, w którym na powracający Zimowy Rift wkroczy Zaahen. Obiecujemy, że nie jest to ze sobą w żaden sposób powiązane.

Zimowa Wersja mapy Summoner’s Rift powróciła do gry League of Legends. Ten wyczekiwany powrót zimowego klimatu następuje po siedmiu latach od ostatniego pojawienia się tej estetyki na głównej arenie rozgrywki. Zimowy Rift jest już dostępny i stanowi jedną z głównych atrakcji obszernej aktualizacji oznaczonej numerem 25.23.

Wraz z wprowadzeniem patcha 25.23, do świata gry wkracza także nowa postać – bohater o imieniu Zaahen. Z okazji powrotu Zimowego Riftu, studio postanowiło umożliwić graczom dostęp do wszystkich klasycznych skórek zimowych. Przedmioty zostały włączone i są dostępne do zakupu w sklepie wraz z premierą aktualizacji.

Gracze powinni jednak pamiętać, że dostępność tych zimowych elementów kosmetycznych jest czasowa; będą one dostępne wraz z mapą tylko do momentu, aż Zimowy Rift zostanie wyłączony na początku przyszłego roku. Warto również odnotować, że kolejna aktualizacja, patch 25.24, przyniesie ze sobą nowe zimowe skórki, co pozwoli na zakup zarówno klasycznych, jak i świeżo wprowadzonych przedmiotów.