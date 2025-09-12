Mieszanka Diablo 4 i League of Legends nowym hitem Steama. Gra osiągnęła więcej graczy niż inne głośne tytuły

Obecnie produkcja znajduje się w promocji.

Fani gier typu roguelike mają nowy tytuł do sprawdzenia. Na Steamie swoją premierę miało Shape of Dreams, czyli świeża propozycja od firmy Lizard Smoothie. Produkcja stawia na dynamiczną akcję z perspektywy top-down, system progresji oparty na kolejnych podejściach oraz możliwość wspólnej zabawy w trybie kooperacji dla czterech osób. Shape of Dreams – nowa gra hitem Steama Twórcy postawili na formułę, która od lat przyciąga graczy do takich tytułów jak Dead Cells, Returnal czy Hades 2, ale również dodając elementy znane z hack’n’slash jak Diablo 4, czy też MOBA. Podobnie jak tamte produkcje, Shape of Dreams bazuje na szybkim i precyzyjnym systemie walki, który nagradza refleks oraz umiejętność planowania. Na tym fundamencie zbudowano rozgrywkę opartą na losowości i podejściu, aby jak najszybciej pokonać dany poziom, co daje graczom motywację do podejmowania kolejnych prób i odkrywania nowych ścieżek rozwoju postaci.

Akcja gry osadzona jest w surrealistycznym świecie, w którym gracze przemierzają zmienne, nieprzewidywalne lokacje rodem ze snów. Do wyboru oddano ośmiu zróżnicowanych bohaterów, a każde podejście pozwala ulepszać swoją postać, odblokowując nowe umiejętności i modyfikacje wpływające na styl walki. Na graczy czekają liczne rodzaje przeciwników i wymagający bossowie, a każdy kolejny poziom stawia przed nimi coraz trudniejsze wyzwania. Jednym z kluczowych elementów wyróżniających Shape of Dreams jest możliwość zabawy zarówno w pojedynkę, jak i w zespołach liczących do czterech osób. Tryb kooperacyjny został zaprojektowany tak, by gracze musieli wykazać się sprytem, współpracą i tworzeniem synergicznych konfiguracji umiejętności w ramach drużyny. Produkcja oferuje cztery poziomy trudności oraz osiem światów generowanych proceduralnie przy każdym nowym podejściu. Dzięki temu nawet po wielu godzinach wciąż można liczyć na świeże wyzwania i nieprzewidywalne sytuacje.

GramTV przedstawia:

Shape of Dreams przyciągnęło masę graczy i w najlepszym momencie ten tytuł miało uruchomionych na Steamie aż 23,161 osób. Jest to wynik o wiele lepszy od innych niedawno wydanych gier, w tym Cronosa: The New Dawn (5,295 osób), Hell is Us (4,431 graczy), Lost Soul Aside (3,070 osób), a nawet Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (19,634 graczy) Shape of Dreams jest już dostępne do kupienia na platformie Steam. Twórcy przygotowali na premierę 20% zniżkę, która obniża cenę gry do 87,99 zł. Oferta trwa tylko do 24 września. Przed zakupem gracze mogą sprawdzić bezpłatne demo.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.