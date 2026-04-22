Po 17 latach Riot wreszcie to zrobił. W LoL-a można grać na padzie

Jeżeli jedynym, co powstrzymywało was od zagrania w League of Legends, był brak możliwości sterowania padem, to cóż… Mamy dobre informacje!
Otóż po 17 latach Riot Games wreszcie pochyliło się nad tym tematem. A efekty tego pojawiły się już w grze.
Od teraz można grać w League of Legends na padzie
League of Legends od teraz oficjalnie wspiera kontrolery do gier – to za sprawą dodania sterowania WASD. Pojawiło się ono w trybie rankingowym, co ma sprawić, iż legendarna MOBA będzie atrakcyjniejsza również dla nowych użytkowników. To zresztą niejedyne opcje dostępności, które wprowadzili twórcy. Pojawiło się też np. poruszanie kursorem myszy za pomocą urządzeń niestandardowych. Tym samym w LoL-a będzie można grać już także przy wykorzystaniu kontrolerów od Xboxa i PlayStation. I to bez konieczności grzebania w dodatkowych ustawieniach. Wystarczy tylko podłączyć pada i… grać.
Co ciekawe, sam Riot twierdzi, iż nie zamierza wprowadzać szerszego wsparcia dla tego typu sterowania:
Wielu graczy zgłaszało nam chęć używania WASD na dżojstiku. Choć obecnie nie mamy planów oficjalnego i szerokiego wsparcia dla kontrolerów czy dżojstików, chcieliśmy umożliwić grę na nich poprzez przemapowanie WASD ze względów na dostępność.
Riot w przeszłości wydawał już swoje gry na konsole. Takich wydań doczekały się np. VALORANT czy też 2KXO. Z kolei samo League of Legends doczekało się specjalnej edycji na urządzenia mobilne pod nazwą Wild Rift. Czy zatem konsolowy LoL jest kwestią czasu? Bynajmniej, bo studio porzuciło plany stworzenia takiej konwersji już dawno temu. Decyzję taką ogłoszono jeszcze w 2024 roku. Wydaje się zatem, że fakt, iż słynna MOBA stała się grywalna także za pomocą konsolowego kontrolera, bynajmniej nie jest żadnym zwiastunem szerszej ekspansji na konsole.
Tak decyzję tę tłumaczył David „Papa Smoothie” Xu, dyrektor wykonawczy Wild Rift:
Chciałem oficjalnie poinformować, że w tej chwili nie dążymy do premiery na konsolach. Była to świadoma decyzja, aby priorytetowo traktować inwestycje w wersję mobilną, zamiast próbować zachować równowagę w rozwoju między urządzeniami mobilnymi a konsolami. Naszym celem jest dostarczanie odpowiednich gier na odpowiednie platformy, więc podczas gdy gry takie jak VAL czy 2KXO pojawiają się na konsolach ze względu na popularność tych gatunków na tej platformie, nie zauważyliśmy tego samego w przypadku gatunku MOBA. Rozdzielanie uwagi naszego zespołu deweloperskiego między konsolę a urządzenia mobilne nie było kompromisem, który uznalibyśmy za właściwy dla graczy WR w tym momencie.
W kontekście niewielkiego zainteresowania gatunkiem MOBA na konsolach trudno się nie zgodzić. Wszak żadna z większych produkcji będąca przedstawicielem tego nurtu również nie została wydana na PlayStation czy Xboxa.
