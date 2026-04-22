Po 17 latach Riot wreszcie to zrobił. W LoL-a można grać na padzie

Jeżeli jedynym, co powstrzymywało was od zagrania w League of Legends, był brak możliwości sterowania padem, to cóż… Mamy dobre informacje!

Otóż po 17 latach Riot Games wreszcie pochyliło się nad tym tematem. A efekty tego pojawiły się już w grze.

Od teraz można grać w League of Legends na padzie

League of Legends od teraz oficjalnie wspiera kontrolery do gier – to za sprawą dodania sterowania WASD. Pojawiło się ono w trybie rankingowym, co ma sprawić, iż legendarna MOBA będzie atrakcyjniejsza również dla nowych użytkowników. To zresztą niejedyne opcje dostępności, które wprowadzili twórcy. Pojawiło się też np. poruszanie kursorem myszy za pomocą urządzeń niestandardowych. Tym samym w LoL-a będzie można grać już także przy wykorzystaniu kontrolerów od Xboxa i PlayStation. I to bez konieczności grzebania w dodatkowych ustawieniach. Wystarczy tylko podłączyć pada i… grać.