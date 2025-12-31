Riot Games startuje z przytupem w 2026 roku. Wpadka ujawniła konsolową datę premiery gry z uniwersum League of Legends

Bijatyka zmierza na PS5 i Xbox Series X|S szybciej, niż planowano.
Riot Games szykuje mocne otwarcie 2026 roku. Nowa bijatyka osadzona w uniwersum League of Legends, czyli 2XKO, trafi na konsole szybciej, niż mogłoby się wydawać. Konkretna data premiery została ujawniona przez… przedwcześnie opublikowany zwiastun.
2XKO – konsolowy debiut coraz bliżej
Kilka tygodni temu Riot Games potwierdziło, że 2XKO zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S w pierwszym miesiącu 2026 roku. Twórcy nie podali jednak dokładnego terminu, co pozostawiało graczy w niepewności.
Sytuacja zmieniła się za sprawą nowego zwiastuna gry, który trafił do sieci nieco przedwcześnie. Materiał został szybko ustawiony jako prywatny na YouTubie, ale zdążył zostać zapisany i rozpowszechniony przez internautów.
W 2XKO dobra praca zespołowa decyduje o zwycięstwie lub porażce. Walcz solo, kontrolując obu bohaterów swojej drużyny, lub zaproś znajomego do gry w duecie. Zmieniaj styl gry w każdym meczu dzięki Fuses, potężnym modyfikatorom stylu gry, które zmieniają zasady obowiązujące w Twojej drużynie.
Z opublikowanego zwiastuna wynika, że 2XKO zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X|S już 20 stycznia 2026 roku. Tego samego dnia gra ma również opuścić fazę wczesnego dostępu, co oznacza pełnoprawną premierę produkcji. Dla fanów bijatyk oraz League of Legends to świetna informacja.
