Riot Games startuje z przytupem w 2026 roku. Wpadka ujawniła konsolową datę premiery gry z uniwersum League of Legends

Bijatyka zmierza na PS5 i Xbox Series X|S szybciej, niż planowano.

Riot Games szykuje mocne otwarcie 2026 roku. Nowa bijatyka osadzona w uniwersum League of Legends, czyli 2XKO, trafi na konsole szybciej, niż mogłoby się wydawać. Konkretna data premiery została ujawniona przez… przedwcześnie opublikowany zwiastun.

2XKO – konsolowy debiut coraz bli żej

Kilka tygodni temu Riot Games potwierdziło, że 2XKO zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S w pierwszym miesiącu 2026 roku. Twórcy nie podali jednak dokładnego terminu, co pozostawiało graczy w niepewności.

