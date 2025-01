Riot Games przedstawił nową postać w Valorant. Zawartość pojawi się w grze przy okazji udostępnienia pierwszego aktu

Tejo ma zostać udostępniony w Valorant jako część zawartości pierwszego aktu. Twórcy potwierdzili, że ten element ma pojawić się w grze na przestrzeni 2025 roku - na dokładną datę musimy jeszcze poczekać. Jak już wspomnieliśmy, postać zawita do gry na wszystkich platformach i będzie możliwa do odblokowania, jednak abonenci Xbox Game Pass otrzymają natychmiastowy dostęp do nowego contentu.