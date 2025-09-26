Ridley Scott właśnie wskazał jeden swój film, który najlepiej ukazuje kobiecą siłę. I nie chodzi o Obcego

Zgadzacie się z tym wyborem? Jak wspominacie film z Demi Moore?

Znamy to aż za dobrze. Ridley Scott nigdy nie był reżyserem, który udziela wywiadów z przesadną ostrożnością. Najnowsza rozmowa z platformą Letterboxd pokazuje, że w wieku 87 lat twórca wciąż potrafi prowokować i mówić rzeczy, które wywołują gorące dyskusje. Swego czasu nakręcił kilka filmów, które w bardzo znaczący sposób podkreślają kobiecą siłę. I robił to jeszcze wtedy, gdy nie było to modne. Teraz wytypował jeden film, w którym, jego zdaniem, wyszło mu to najlepiej. Ridley Scott prowokacyjnie o G.I. Jane Zapytany o powrót Demi Moore do wielkiego obiegu dzięki jej roli w nagradzanym i głośnym filmie Substancja, Scott skomentował horror cielesny Coralie Fargeat, określając pomysł stojący za nim mianem „kubrickowskiego”, ale jednocześnie stwierdził, że reżyserka „niejako straciła nad nim kontrolę”. Prawdziwą bombę Scott zrzucił jednak chwilę później, wspominając własną współpracę z Moore przy filmie G.I. Jane z 1997 roku:

Z Demi zrobiliśmy bardzo, bardzo dobry film. Uważam, że to najlepszy film pro-kobiecy, jaki kiedykolwiek powstał, nawet lepszy niż Thelma i Louise — stwierdził reżyser. Zaskoczeni? Dla przypomnienia: Scott wyreżyserował swego czasu Thelmę i Louise (1991), jeden z najważniejszych feministycznych filmów w historii kina, nagradzany i analizowany przez dekady. Porównanie go z G.I. Jane — dramatem o kobiecie walczącej o miejsce w Navy SEALs — brzmi więc co najmniej kontrowersyjnie. O ile fizyczna transformacja Demi Moore i otwarte podejście filmu do tematu dyskryminacji płciowej w wojsku zyskały uznanie, o tyle trudno mówić o G.I. Jane jako o filmie w jakikolwiek sposób przełomowym. Film był artystyczną i finansową porażką w karierze Scotta.

Warto dodać przy tej okazji także coś, o czym w tym wywiadzie nie wspomniano, a o czym wielu fanów kina pomyśli czytając tę wiadomość. Ridley Scott nakręcił jeszcze inny film o kobiecej sile, który w żaden sposób nigdy nie wchodził w dyskurs z feminizmem. A jest nim Obcy – 8 pasażer Nostromo. Nie zmienia to faktu, że Scott zawsze lubił prowokować. Niezależnie od tego, czy nazywa Gladiatora 2 „najlepszym filmem, jaki kiedykolwiek nakręcił”, krytykuje superbohaterskie produkcje jako „nudne jak cholera”, czy rzuca bon motem „Jestem drogi, ale dobry” — jego wywiady zawsze wzbudzają emocje i chętnie się je czyta.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





