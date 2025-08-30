Zaloguj się lub Zarejestruj

Ridley Scott mógł zgarnąć 20 mln dolarów za kontynuację hitu science fiction. Odmówił, bo...

Jakub Piwoński
2025/08/30 18:00
Ridley Scott najwyraźniej nie chciał by kojarzyno go z kolejną marką. A może nie chciał wchodzić w buty Jamesa Camerona?

Ridley Scott, twórca takich klasyków jak Obcy – ósmy pasażer Nostromo, Blade Runner czy Gladiator, ujawnił w rozmowie z The Guardian, że był bliski dołączenia do innego słynnego cyklu science fiction. Mowa o serii Terminator. Dlaczego nie podjął się tego wyzwania?

Terminator 3 mógł być wyreżyserowany przez Ridleya Scotta

Reżyser przyznał, że odrzucił ofertę wyreżyserowania filmu Terminator 3: Bunt maszyn (2003), mimo że zaproponowano mu aż 20 milionów dolarów gaży. Scott wyznał, że propozycja była niezwykle kusząca, ale nie pasowała do jego sposobu opowiadania historii:

Jestem z tego dumny. Odrzuciłem 20-milionową gażę. Widzisz, nie da się mnie kupić, człowieku. Ktoś powiedział: „Zapytaj, ile dostaje Arnie”. Pomyślałem: „Spróbuję”. Powiedziałem: „Chcę tyle, co Arnie”. Kiedy zgodzili się, pomyślałem: „Kurczę. Ale nie mogłem tego zrobić”.

Reżyser podkreślił, że powód, dla którego nie przyjął projektu, jest podobny do tego, dlaczego nigdy nie chciał kręcić filmu o Jamesie Bondzie:

To nie jest mój styl. To jak robienie filmu o Bondzie. Istota Bonda to zabawa i przerysowanie. Terminator to czysty komiks. Ja próbowałbym uczynić go prawdziwym. Dlatego nigdy nie prosili mnie o Bonda, bo mógłbym to spieprzyć.

Ostatecznie za kamerą Terminatora 3 stanął Jonathan Mostow, a produkcja z Arnoldem Schwarzeneggerem zarobiła na świecie 433 mln dolarów. Choć finansowo okazała się sukcesem, krytycy przyjęli film raczej chłodno, a do dziś film uchodzi za jedną ze słabszych części kultowej sagi science fiction – choć ma swoich zwolenników. Warto dodać jako ciekawostkę, że gdyby Scott zdecydował się reżyserować Terminatora, byłby to rewanż z jego strony w stosunku do Jamesa Camerona, który nie miał problemów, by wejść do marki zapoczątkowanej przez Scotta i pokierować sequelem Obcego.

Źródło:https://www.theguardian.com/film/2025/aug/28/i-turned-down-20m-to-do-terminator-3-i-cant-be-bought-dude-ridley-scott-on-directing-daleks-and-cherry-jam

Tagi:

Popkultura
science fiction
Obcy
Terminator
reżyser
Ridley Scott
Gladiator
gaża
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


