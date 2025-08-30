Ridley Scott mógł zgarnąć 20 mln dolarów za kontynuację hitu science fiction. Odmówił, bo...

Ridley Scott najwyraźniej nie chciał by kojarzyno go z kolejną marką. A może nie chciał wchodzić w buty Jamesa Camerona?

Ridley Scott, twórca takich klasyków jak Obcy – ósmy pasażer Nostromo, Blade Runner czy Gladiator, ujawnił w rozmowie z The Guardian, że był bliski dołączenia do innego słynnego cyklu science fiction. Mowa o serii Terminator. Dlaczego nie podjął się tego wyzwania?

Terminator 3 mógł być wyreżyserowany przez Ridleya Scotta

Reżyser przyznał, że odrzucił ofertę wyreżyserowania filmu Terminator 3: Bunt maszyn (2003), mimo że zaproponowano mu aż 20 milionów dolarów gaży. Scott wyznał, że propozycja była niezwykle kusząca, ale nie pasowała do jego sposobu opowiadania historii: