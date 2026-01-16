Ride 6 prezentuje nowy tryb kariery w festiwalowym stylu i z udziałem gwiazd motorsportu

Na niespełna miesiąc przed premierą Ride 6, studio Milestone opublikowało nowy zwiastun, który szczegółowo prezentuje całkowicie przebudowany tryb kariery. Nowy system, nazwany RIDE Fest, stawia na większą swobodę rozgrywki i inspirowany jest festiwalową strukturą znaną między innymi z samochodowych serii Forza Horizon i The Crew.

RIDE 6 na nowym materiale z rozgrywki

Nowy tryb kariery opiera się na progresji rozdziałowej, oferując graczom bardziej otwarte podejście niż w poprzednich odsłonach serii. Zamiast liniowej ścieżki, zawodnicy mogą podejmować wyzwania w dowolnej kolejności, zdobywając Punkty Sławy, które odblokowują kolejne wydarzenia w ramach poszczególnych rozdziałów. Rozdziały tematyczne skupiają się na konkretnych dyscyplinach motocyklowych, producentach, układach torów lub warunkach pogodowych. Oprócz klasycznych pojedynczych wyścigów, mistrzostw oraz prób czasowych, w RIDE 6 pojawią się również wydarzenia mistrzowskie, w których gracze zmierzą się z prawdziwymi legendami sportów motocyklowych.