Ride 6 prezentuje nowy tryb kariery w festiwalowym stylu i z udziałem gwiazd motorsportu

RIDE Fest to nowy tryb, który zaoferuje otwarte podejście do prowadzenia kariery, zamiast klasycznych mistrzostw.
Na niespełna miesiąc przed premierą Ride 6, studio Milestone opublikowało nowy zwiastun, który szczegółowo prezentuje całkowicie przebudowany tryb kariery. Nowy system, nazwany RIDE Fest, stawia na większą swobodę rozgrywki i inspirowany jest festiwalową strukturą znaną między innymi z samochodowych serii Forza Horizon i The Crew.
RIDE 6 na nowym materiale z rozgrywki
Nowy tryb kariery opiera się na progresji rozdziałowej, oferując graczom bardziej otwarte podejście niż w poprzednich odsłonach serii. Zamiast liniowej ścieżki, zawodnicy mogą podejmować wyzwania w dowolnej kolejności, zdobywając Punkty Sławy, które odblokowują kolejne wydarzenia w ramach poszczególnych rozdziałów. Rozdziały tematyczne skupiają się na konkretnych dyscyplinach motocyklowych, producentach, układach torów lub warunkach pogodowych. Oprócz klasycznych pojedynczych wyścigów, mistrzostw oraz prób czasowych, w RIDE 6 pojawią się również wydarzenia mistrzowskie, w których gracze zmierzą się z prawdziwymi legendami sportów motocyklowych.
W grze znalazło się dziesięć gościnnych występów znanych zawodników, pełniących rolę finałowych bossów w dedykowanych rozdziałach kariery. Każdy z nich specjalizuje się w innej kategorii wyścigowej: Niccolo Canepa, Peter Hickman oraz Ian Hutchinson pojawią się w wyzwaniach długodystansowych, Tyler O’Hara skupi się na wyścigach motocykli typu Bagger, natomiast były zawodnik Isle of Man TT, Guy Martin, reprezentować będzie wyścigi drogowe. Z kolei Thomas Chareyre i Skyler Howes wystąpią w konkurencjach Motard oraz Off-Road. Casey Stoner i Troy Bayliss to z kolei specjaliści od wyścigów torowych takich jak MotoGP i Superbike.
GramTV przedstawia:
Pokonanie legendarnych rywali pozwoli odblokować unikalne nagrody, w tym ich sygnowane motocykle oraz specjalny sprzęt. Zwiastun prezentuje również główną strefę festiwalu, która pełni funkcję centralnego huba gry. To właśnie tam gracze będą mogli odwiedzić Riding School, salony dealerskie oraz modyfikować i ulepszać swoje motocykle. Ride 6 zaoferuje ponad 340 motocykli (wraz z DLC) oraz 45 torów wyścigowych.
RIDE 6 zadebiutuje już 12 lutego na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Posiadacze Ultimate Edition otrzymają dostęp do gry trzy dni wcześniej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!